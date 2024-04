Huấn luyện viên Phan Như Thuật: 'Chúng tôi đã xác định sẽ phải đua trụ hạng'

(Baonghean.vn) - Phát biểu sau trận thua 2-0 trước Câu lạc bộ Công an Hà Nội tối qua 4/4, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết, Sông Lam Nghệ An đã xác định sẽ phải đua trụ hạng.

Sau chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng, Sông Lam Nghệ An đang rơi tự do trên bảng xếp hạng V.League 2023/2024. Và với trận thua 2-0 trước đội chủ nhà Công An Hà Nội tại vòng 15 V-League 2023/2024 tối qua 4/4, đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ phải nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết Sông Lam Nghệ An đã xác định sẽ phải đua trụ hạng. Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu sau trận thua này, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: “Chúng tôi đã xác định sẽ phải đua trụ hạng. Các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình, mọi thứ chưa ngã ngũ trong cuộc đua trụ hạng này. Vậy nên, Sông Lam Nghệ An phải tiếp tục nỗ lực".

Đánh giá về trận đấu này, thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ cho rằng: "Trước khi phải nhận bàn thua đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đã chơi rất tốt. Sau đó chúng tôi phải đẩy cao đội hình, để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác. Do đã hết thời hạn bổ sung lực lượng, nên chúng tôi sẽ thi đấu với lực lượng hiện tại. Có sao đá vậy. Sau trận này, chúng tôi sẽ tìm ra điểm yếu để khắc phục, nhằm kỳ vọng có kết quả tốt hơn trong trận đấu tiếp theo”.

Huấn luyện viên Kiatisuk huấn luyện viên Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, huấn luyện viên Kiatisuk của Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã lý giải về nguyên nhân không sử dụng hai cầu thủ người Nghệ An là Phan Văn Đức và Hồ Văn Cường trong trận đấu này. “Phan Văn Đức là thần tượng ở Sông Lam Nghệ An, lãnh đạo muốn cậu ấy vào sân, nhưng tôi đã thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ của cậu ấy nên tôi trao cơ hội cho người khác. Hồ Văn Cường cũng vậy, được mượn từ Sông Lam Nghệ An nên cậu ấy không ra sân đối đầu với đội bóng cũ”./.