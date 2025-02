Thời sự Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2025.

Theo đó, ngày 17/2/2025, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025.

Tham dự phiên tiếp công dân định kỳ có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND thành phố Vinh, Xí nghiệp may 20C – Bộ Quốc phòng, UBND phường Hưng Dũng, UBND phường Nghi Đức.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Bà Trần Thị Liên - Đại diện các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu tập thể Xí nghiệp may 20C, khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Nội dung: Kiến nghị cấp có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu tập thể Xí nghiệp may 20C, khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng để các hộ gia đình ổn định cuộc sống.

Sau khi nghe công dân trình bày; ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

- Giao UBND thành phố Vinh trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 263/TB-UBND ngày 18/4/2023 để thực hiện việc chỉnh trang đô thị, cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân tại khu tập thể Xí nghiệp may 20C theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 142 và Điều 140 của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch, tiến độ thực hiện trước ngày 31/3/2025.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn UBND thành phố Vinh thực hiện các thủ tục, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đề nghị Ban Giám đốc Xí nghiệp may 20C chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, rà soát, tình trạng các dãy nhà của khu tập thể Xí nghiệp may 20C để có phương án đảm bảo an toàn, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc; phối hợp với UBND thành phố Vinh trong quá trình giải quyết các nội dung liên quan đến khu tập thể Xí nghiệp may 20C.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy

2. Bà Nguyễn Thị Hợi, xóm Xuân Bình, phường Nghi Đức, thành phố Vinh (ủy quyền cho con gái là Phạm Thị Hạnh).

Nội dung: Kiến nghị UBND thành phố Vinh xử lý hồ sơ cấp đổi, công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 của gia đình bà theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2, Điều 256, Luật Đất đai năm 2024.

Sau khi nghe công dân trình bày; ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

- Giao UBND thành phố Vinh tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Hợi do UBND huyện Nghi Lộc cấp năm 1996 (đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm hay chưa?); các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hợi để có cơ sở giải quyết cấp lại hoặc cấp đổi giấy CNQSD đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hợi theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 31/3/2025.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND thành phố Vinh trong quá trình xử lý vụ việc.