Khoảng cách châu lục nhìn từ Asian cup 2023

(Baonghean.vn) - Trước đối thủ yếu nhất bảng - U19 Quảng Ngãi, U19 Sông Lam Nghệ An dễ dàng giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 5 - 0. Đây là trận đấu đầu tiên của U19 Sông Lam Nghệ An tại lượt về bảng C vòng loại U19 Quốc gia 2024 diễn ra trên Sân vận động Tự Do Huế.