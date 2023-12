Mỹ nhân quyến rũ 1,75m được dự đoán thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngô Bảo Ngọc (SBD 678) hiện là một trong những thí sinh mạnh nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô sinh năm 1995, cao 1,74m, số đo 3 vòng 85-62-92cm. Bảo Ngọc từng lọt top 10 chung cuộc và thắng giải Người đẹp Biển tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Trước khi thi hoa hậu, người đẹp 28 tuổi là diễn viên và người mẫu tự do, được công chúng biết đến qua chuỗi phim hài học đường. Cô tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, được khen nhờ làn da rám nắng chắc khỏe, hình thể quyến rũ và khả năng trình diễn điêu luyện. Đây cũng là những thế mạnh khiến 9x nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Chia sẻ với phóng viên, Bảo Ngọc mong muốn thể hiện 100% sức lực khi trở lại cuộc thi năm nay. “Tôi nỗ lực hết mình để không hối tiếc dù kết quả như thế nào. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu, tôi đều coi đó như những giây phút cuối cùng được trình diễn'', cô bày tỏ.

Từ những ngày đầu lên Đà Lạt chuẩn bị cho vòng chung kết, cô đã làm quen với thời tiết lạnh nên không thấy khó khăn. Người đẹp coi đây là thử thách để giữ tinh thần vững vàng và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cô chú trọng hơn về các phần trình diễn, trang phục do sương mù và hướng gió.

Tại đêm bán kết, 9x trình diễn bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng về trạng nguyên nữ duy nhất trong lịch sử Việt Nam - bà Nguyễn Thị Duệ. Thiết kế kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần hiếu học, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam và vẻ đẹp nữ quyền của người phụ nữ ngày nay.

Bảo Ngọc cho biết từng bị viêm dây thần kinh thị giác, cả 2 bên mắt có thời gian không nhìn rõ gì. Cô phải ngưng tất cả hoạt động trong 2 tháng để chữa trị. Dù thị lực vẫn còn một số vấn đề, không thể trở lại như ban đầu nhưng cô không bao giờ chùn bước bởi còn nhiều hoài bão, ước mơ. Tại đêm bán kết, người đẹp chia sẻ trước khán giả: “Giới hạn về tầm nhìn không giới hạn con đường tôi đi. Những giới hạn không thể thách thức tôi”.

Quyết định trở lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô nhận được sự ủng hộ lớn từ những người bạn: Đỗ Nhật Hà, Á hậu Thảo Nhi Lê. “Các chị em bạn bè luôn cổ vũ, động viên và dõi theo chặng đường của tôi. Bất kể khi nào tôi cần, mọi người đều luôn sẵn sàng cạnh bên giúp đỡ”, người đẹp trải lòng.

Việc trải qua những bệnh lý về thị giác và sức khoẻ tinh thần khiến cô đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ. Đây cũng là vấn đề cô đã và đang lên kế hoạch thực hiện dự án cộng đồng, mong tạo nên sức ảnh hưởng, nâng cao nhận thức của mọi người về tình trạng này và giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, 9x cùng các thí sinh thực hiện sự kiện đấu giá gây quỹ Tủ thuốc cho em. Dù trải qua nhiều tranh luận để lên kế hoạch chương trình nhưng cuối cùng, trái ngọt thu về là hơn 500 triệu đồng. Số tiền này đang được trao đến các mái ấm tình thương, giúp các em có sức khoẻ và tương lai tốt hơn.

Hiện tại, Bảo Ngọc gây ấn tượng xuyên suốt các phần thi phụ: lọt top 6 Người đẹp Biển, chiến thắng Best catwalk (Trình diễn đẹp nhất), đoạt danh hiệu Đại sứ Môi trường (thuộc top 4 Người đẹp Bản lĩnh), top 10 Best body (Hình thể đẹp nhất), Best smile (Nụ cười đẹp nhất).