Nâng cao chất lượng chi bộ quân sự tại các xã trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 8/3, đoàn đại biểu Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.