Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/10 UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về quy định trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Nghệ An điều động giáo viên Tiếng Anh hỗ trợ dạy trực tuyến liên trường; Nỗi lo lớn về ô nhiễm và an toàn giao thông sau bão số 10... Là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành dự Đại hội. Ảnh: T.L

* Sáng 14/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về những quy định trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 14/10, đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra, giải quyết những tồn đọng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Kim Bảng, Hoa Quân, Tam Đồng, Hạnh Lâm, Sơn Lâm, Đại Đồng; Xuân Lâm; Bích Hào; Cát Ngạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao đổi với người dân và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bảng. Ảnh: TL

* Sáng 14/10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vị trí then chốt, là nền tảng củng cố sức mạnh chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng.

* Sáng 14/10, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đánh giá kết quả rà soát chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế theo địa bàn hành chính 2 cấp.

Lãnh đạo thuế tỉnh Nghệ An trao đổi các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Quang An

* Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có quyết định điều động 82 giáo viên Tiếng Anh ở 52 trường tiểu học trên toàn tỉnh để tham gia dạy Tiếng Anh liên trường theo hình thức dạy học trực tuyến.

Một giờ học Tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn. Ảnh: Mỹ Hà

* Lũ rút, nhưng rác thải thì ở lại. Dọc hạ lưu sông Lam (Nghệ An), hàng trăm tấn rác từ thượng nguồn dồn về, mắc kẹt tại các tuyến đường và khu dân cư, trở thành nỗi lo lớn về ô nhiễm và an toàn giao thông sau bão số 10.