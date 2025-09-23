Thứ Ba, 23/9/2025
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Khánh Ly - Hữu Quân 23/09/2025 19:46

Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW đảm bảo tiến độ; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành công văn chỉ đạo chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa; Lãnh đạo tỉnh họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa… là những thông tin nổi bật trong ngày 23/9.

* Ngày 23/9, Chính phủ tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

bna_le-hong-vinh.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong ngày 23/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

bna__dsc5344.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 4391 -CV/TU ngày 22/9/2025 về việc chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa.

dbqg_xtnd_20250923_1700(2).gif
Dự báo đường đi của bão Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

* Lãnh đạo tỉnh họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

a2(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

* Cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2025.

toàn cảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LT

* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An giám sát công tác giải quyết đơn thư tại Tòa án nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.

1
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Xả nước hồ thủy điện Bản Vẽ để ứng phó với bão số 9

bna_-ban-ve(1).jpeg
Thuỷ điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh tư liệu

* Trước thông tin siêu bão Ragasa giật cấp 17 sắp tiến vào đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng, nông dân Nghệ An đang bước vào cuộc “chạy đua” khẩn trương ứng phó với thiên tai.

bna_lua.jpg
Nông dân Môn Sơn cấp tập gặt lúa chạy bão. Ảnh: T.P

* Nghệ An tổng kết Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025.

trao bằng khen cho cá nhân tập thể
Trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga

*Lập lại trật tự hành lang giao thông: Cần quyết liệt từ cơ sở.

2.ảnh pv
Công an xã Thuần Trung ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT. Ảnh: CSCC

Nghệ An tham gia họp trực tuyến của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nghệ An tham gia họp trực tuyến của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành công văn chỉ đạo chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành công văn chỉ đạo chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất năm sắp đổ bộ: Hong Kong gồng mình đối phó, miền Nam Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn dân

Siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất năm sắp đổ bộ: Hong Kong gồng mình đối phó, miền Nam Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn dân

    Đọc nhiều

