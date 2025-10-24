Thứ Sáu, 24/10/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/10

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 24/10/2025 19:20

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; Thả hơn 2,3 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Châu Thắng.

* Chiều 24/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 24/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 2 để bàn một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 24/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp bất động sản về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 24/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, động viên, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Thành Chung

* Tuyên dương 8 nhân viên y tế dũng cảm cứu các bệnh nhi và người nhà ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao tặng giấy khen cho 8 nhân viên y tế vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp trong tình huống nguy cấp. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao tặng Giấy khen cho 8 nhân viên y tế vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp trong tình huống nguy cấp. Ảnh: Thành Chung

* Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024". Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An vinh dự đoạt giải Nhì với chuyên đề 5 kỳ “Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết”.

Đại diện nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhận giải Nhì với chuyên đề “Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết”. Ảnh: T.P

* Sáng 24/10, UBND phường Cửa Lò tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động du lịch năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

* Sáng 24/10, Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Hội thảo “Cập nhật chính sách thuế và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)”.

Các đại biểu tham gia Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 24/10, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An phối hợp tổ chức lễ thả hơn 2,3 tấn cá giống xuống hồ Châu Thắng nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác bền vững.

Các đại biểu tham gia thả cá giống xuống hồ Châu Thắng. Ảnh: Đình Tuyên

* Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 với nhiều nội dung thiết thực.

0f0fdf1cfbf276ac2fe3-2-.jpg

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/10

