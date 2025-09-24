Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9 Bộ Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc chịu ảnh hưởng bão lũ tại Nghệ An; Tuổi trẻ Nghệ An mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em mồ côi; Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa 24/9... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tổ chức Phiên họp thứ 4. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 24/9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Quang An

* Sáng 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 (cụm 1) cho gần 200 cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo, dân vận từ tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 24/9, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, làm việc và trao hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao số tiền hỗ trợ 550 triệu đồng. Ảnh: Diệp Thanh

* Sáng 24/9, đoàn công tác UBND tỉnh đến kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 9 (bão Ragasa) và làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An về Dự án Xây dựng Cảng biển Vissai và dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe giới thiệu về Dự án xây dựng Cảng biển Vissai. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 24/9, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn xã Đô Lương tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình yêu thương và sự quan tâm, động viên, khích lệ các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn xã Đô Lương đã trao tặng 50 thùng sữa trị giá hơn 35 triệu đồng cùng 50 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, Trường THCS Nguyễn Trãi là ngôi trường THCS duy nhất trên toàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi nghe giới thiệu về truyền thống của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 24/9, tại Cảng Cửa Lò, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh phối hợp cùng Hãng tàu YCKY chính thức khai trương tuyến container quốc tế kết nối trực tiếp Cửa Lò (Nghệ An) - Dongguan (Trung Quốc).

Các đại biểu tham quan chuyến tàu XIN YUAN 237 - container quốc tế từ Cửa Lò (Việt Nam) – Dongguan (Trung Quốc) của Hãng tàu YCKY, đã cập Cảng Cửa Lò- Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Xuân Hoàng

* Tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn số 36 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 9. Lệnh cấm biển được thực hiện từ 12h trưa 24/9.