Giáo dục Thầy giáo trẻ Nghệ An tận tâm với sự nghiệp "truyền lửa nghề" Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025 sắp tới, giảng viên Nguyễn Quốc Cường, Khoa Công nghệ ô tô – Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, là một trong những gương mặt tiêu biểu của khối các trường đại học, cao đẳng được vinh danh. Với niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo không ngừng, thầy đã khẳng định mình như một “người truyền lửa nghề” cho thế hệ học trò.

Từ duyên nghề đến khát vọng truyền lửa

Sinh năm 1996, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nguyễn Quốc Cường từng có nhiều cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn. Thế nhưng, anh lại chọn cho mình một lối đi khác – đứng trên bục giảng, trở thành giảng viên dạy nghề.

“Khi đào tạo ra một người thợ giỏi là mình đã góp phần tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp và xã hội”, anh chia sẻ về quyết định gắn bó với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

Giảng viên Nguyễn Quốc Cường - Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Ngay từ thời sinh viên, Cường đã tìm thấy niềm vui khi hướng dẫn các bạn khóa dưới thực hành. Những buổi cùng tháo lắp động cơ, cùng giải thích nguyên lý vận hành xe… đã gieo vào anh khát vọng trở thành thầy giáo. Sau khi tốt nghiệp, anh chính thức về công tác tại Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, bắt đầu hành trình gieo tâm nghề cho lớp lớp học trò.

Những ngày đầu đi dạy, khó khăn lớn nhất với thầy Cường là thiếu kinh nghiệm sư phạm. “Sinh viên nghề cần sự chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu và gắn với thực tiễn. Tôi đã học hỏi từ đồng nghiệp, tham gia các khóa tập huấn và quan trọng nhất là lắng nghe phản hồi từ chính học trò. Mỗi tiết giảng là một lần điều chỉnh để tiến bộ hơn”, thầy nhớ lại.

Hướng dẫn cho học sinh trong modul thực hành. Ảnh: Minh Quân

Một kỷ niệm mà thầy luôn nhắc đến là tiết học thực hành đầu tiên. Khi ấy, anh cùng học trò tháo lắp động cơ ô tô trong xưởng. Ban đầu, nhiều em còn rụt rè, sợ làm hỏng máy. Thầy vừa kiên nhẫn hướng dẫn, vừa động viên: “Không ai thành thợ giỏi nếu chỉ đứng nhìn. Cứ mạnh dạn làm, sai thì sửa, quan trọng là hiểu bản chất”. Chỉ sau vài buổi, không khí lớp học đã sôi nổi hẳn, tiếng cười xen lẫn tiếng va đập của dụng cụ cơ khí. “Khoảnh khắc thấy học trò say sưa bên động cơ, tôi biết mình đã chọn đúng con đường”, thầy chia sẻ.

Không ngừng hoàn thiện bản thân, thầy Nguyễn Quốc Cường nhanh chóng khẳng định năng lực. Năm 2020, nam giảng viên trẻ giành giải Nhất Hội giảng cấp trường, giải Nhì cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2021, tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, anh xuất sắc đoạt giải Ba. Thành tích ấy không chỉ là minh chứng cho tâm huyết của một giảng viên trẻ mà còn là động lực để anh tiếp tục sáng tạo, đổi mới trong nghề.

Điều giữ chân thầy Cường ở lại với bục giảng không phải là những tấm bằng khen, mà chính là sự trưởng thành của học trò. Thầy tâm sự: “Niềm vui lớn nhất là khi thấy các em từ ngày đầu bỡ ngỡ, sau 3 năm đã trở thành những kỹ thuật viên vững vàng, được doanh nghiệp đánh giá cao. Đó là phần thưởng lớn nhất của người thầy dạy nghề”.

Hết lòng vì học trò, tận tụy với nghề nghiệp

Là giảng viên dạy nghề, thầy Cường luôn tâm niệm: “Học đi đôi với làm”. Theo cơ cấu đào tạo nghề, khoảng 70% thời lượng được dành cho thực hành, 30% cho lý thuyết. Trong mỗi tiết dạy, thầy luôn tạo điều kiện để học trò trực tiếp thao tác, rèn luyện kỹ năng nghề ngay trên thiết bị, máy móc. Từ những bài học tháo lắp động cơ, hệ thống điện ô tô, đến việc chẩn đoán, xử lý sự cố, sinh viên đều được trải nghiệm thực tế dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy.

Thầy Nguyễn Quốc Cường hướng dẫn học sinh tìm hiểu cấu trúc động cơ hybrid. Ảnh: Minh Quân

Cùng với đó, một trong những dấu ấn nổi bật của thầy Cường là loạt sáng kiến, mô hình dạy học tự làm. Cùng đồng nghiệp, thầy đã nghiên cứu và phát triển thành công nhiều thiết bị thực hành như “mô hình hệ thống điện xe máy điện”, “mô hình phanh thủy lực ô tô”, hay “mô hình điều hòa tự động trên xe ô tô”. Những sản phẩm này không chỉ giúp tiết học trở nên trực quan, sinh động hơn mà còn đạt giải cao tại các hội thi thiết bị đào tạo cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thầy Nguyễn Quốc Cường và thiết bị đào tạo "Hệ thống điện xe máy điện" đạt giải Nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Minh Quân

Không chỉ tận tụy trên bục giảng, thầy Cường còn là người đồng hành, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên. Thầy đã hướng dẫn nhiều dự án khởi nghiệp đoạt giải cao: Từ “Máy cày bừa đa năng” đạt giải Nhất cấp trường, giải Ba cấp tỉnh, đến “Máy chế biến chè sử dụng năng lượng sạch”, hay mới đây nhất là “Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, xe điện – Cứu hộ 24H”.

Đặc biệt, dự án “Cứu hộ 24H” năm 2025 do nhóm sinh viên của thầy thực hiện đã xuất sắc giành giải Nhì tại vòng chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen – niềm tự hào không chỉ của thầy và trò mà còn của nhà trường và tỉnh nhà.

Thầy Nguyễn Quốc Cường (thứ ba từ phải sang) cùng học trò được trao giải Nhì tại vòng chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Không chỉ miệt mài trên giảng đường, thầy Cường còn tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công đoàn, thể thao, văn nghệ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện. Nhiều năm liền, thầy được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận Bằng khen, Giấy khen của bộ, ngành và địa phương.

“ Sự nhiệt tình và sáng tạo của thầy Nguyễn Quốc Cường khiến sinh viên hứng thú hơn với nghề. Không chỉ vậy, anh còn là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An. Thầy Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An

Được lựa chọn là điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, thầy Cường khiêm tốn chia sẻ: “Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân tôi, mà còn là phần thưởng chung cho tập thể Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An và cả những thế hệ học trò đã cùng tôi nỗ lực”.

Hơn 7 năm đứng lớp, Nguyễn Quốc Cường – người thầy trẻ đầy nhiệt huyết – đã chứng minh rằng, giáo viên dạy nghề không chỉ truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng, mà còn trao cho học trò niềm tin, nghị lực để bước vào đời. Từ giảng đường Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, ngọn lửa đam mê nghề nghiệp mà thầy thắp lên đang tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng đội ngũ lao động kỹ thuật chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quê hương xứ Nghệ.