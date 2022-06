Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - Khởi công tu bổ công trình Tượng đài Bác Hồ với tuổi trẻ; Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng tăng nhưng sản lượng hải sản khai thác vẫn đạt cao; Trồng nho trên đất mỏ; Trải nghiệm chèo SUP tại biển Cửa Lò ; Cháy nhà tại thị trấn Yên Thành … là những nội thu hút sự quan tâm của dư luận được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/6.

* Chiều 26/6, Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 30/9/2008. Hội đã làm tốt vai trò cầu nối để các đối tác Nhật Bản hợp tác với phía Nghệ An. Đặc biệt, Hội đã thiết lập quan hệ gắn bó lâu dài, thường xuyên với 5 tổ chức, cá nhân của Nhật Bản. Thông qua các đối tác này, tỉnh Nghệ An đã nhận được nhiều sự hỗ trợ kịp thời, đáng trân trọng từ phía Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Nam Đình biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực mà Hội đã đạt được trong công tác phát triển mối quan hệ Nghệ An và Nhật Bản. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị Hội phát huy kết quả đạt được, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong công tác đối ngoại nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đặc biệt Hội cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Nghệ An - Nhật Bản trong các lĩnh vực như thương mại, xuất khẩu lao động, du học, du lịch. Về phía tỉnh, sẽ thường xuyên theo dõi, ủng hộ mọi hoạt động của Hội, nhằm góp phần củng cố truyền thống hợp tác giữa giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Nghệ An - Nhật Bản nói riêng.

Đại hội đã bầu 22 Uỷ viên của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

* Sáng 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ khởi công công trình tu bổ, chỉnh trang Tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ” tại công viên Nguyễn Tất Thành (thành phố Vinh).

Việc tu bổ, chỉnh trang công trình Tượng đài là hoạt động cần thiết, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

* Cũng liên quan đến hoạt động của đoàn viên thanh niên, sáng 26/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chương trình Trại hè kỹ năng sống tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Rèn luyện để trưởng thành” cho thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Chương trình Trại hè kỹ năng sống được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu về sân chơi vui khỏe, bổ ích cho thanh, thiếu niên trong dịp nghỉ hè.

* Mặc dù giá dầu tăng kỷ lục, tỷ lệ tàu thuyền nằm bờ cao... nhưng sản lượng đánh bắt hải sản của Nghệ An 6 tháng đầu năm xấp xỉ 101 nghìn tấn, đạt 55% kế hoạch năm.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy sản của Nghệ An ước đạt 104.180 tấn, giá trị ước đạt hơn 2.250 tỷ đồng. Trong đó, khai thác biển đạt gần 101 nghìn tấn, bằng 55% so với kế hoạch năm, bằng 105,36% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 3.344 tấn, bằng 67% so với kế hoạch năm, bằng 104,14% so với cùng kỳ năm trước.

* Nhắc đến cây nho, nhiều người vẫn hình dung về vùng đất Ninh Thuận đầy nắng và gió. Tuy nhiên, hiện nay ở khối 1, thị trấn Quỳ Hợp có chàng kỹ sư trẻ Hoàng Văn Đại đã trồng nho thành công, hứa hẹn mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế trên vùng đất mỏ ở miền Tây xứ Nghệ .

Đầu năm 2020, đề án trồng cây trong nhà màng của anh Đại được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng thông qua Phòng NN&PTNT huyện. Cùng với huy động nguồn vốn từ gia đình, bạn bè với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng anh đã đầu tư nhà lưới với diện tích hơn 3.000m2. Năm đầu tiên anh Đại đầu tư trồng dưa lưới và hoa ly, đây cũng là những loại cây trồng khó tính lại mang tính mùa vụ. Cuối năm đó sau khi trừ chi phí anh Đại thu về trên 100 triệu đồng.

* Sau chuyến trải nghiệm chèo SUP đón bình minh tại biển Cửa Lò, tất cả những bạn trẻ lần đầu tham gia đều khẳng định: Đây là một trải nghiệm gây “nghiện” và không thể bỏ qua khi đến với phố biển Cửa Lò.

Tập hợp nhiều bạn trẻ có chung đam mê chèo SUP, Câu lạc bộ Lềnh bềnh Nghệ An được thành lập từ năm 2020 với sự tham gia thường xuyên của khoảng 30 thành viên. Ngoài những ngày cuối tuần, các thành viên còn cùng nhau chèo vào những ngày đẹp trời trong tuần. Bên cạnh hoạt động chèo SUP, Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng khác. Được biết, xen kẽ với những chuyến đi thưởng ngoạn này, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức những chuyến đi có tính thử thách hơn như chèo ra Đảo Ngư, giải chèo SUP giữa các thành viên kỳ cựu… Tất cả đều dựa trên nguyên tắc thời gian cũng như thời tiết để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho các thành viên.

* Khoảng 4h50 phút ngày 26/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và huyện Yên Thành đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại một nhà dân ở khối 3, thị trấn Yên Thành.

Trước đó,Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (114) - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà bà Hồng Hạnh tại địa chỉ nêu trên.

* Đang tuần tra trên đường, nhận được tin báo của người dân, tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu ngay lập tức có mặt, bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ trái phép chất ma tuý.