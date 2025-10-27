Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/10 Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Vinh Lộc; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với nhà đầu tư FDI 145 triệu USD và các đối tác công nghệ quốc tế; Nữ sinh trường Phan giành Huy chương Đồng Cuộc thi Olympiad quốc tế tiếng Nga… là những thông tin nổi bật ngày 27/10

* Sáng 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 27/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để bàn một số nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Vinh Lộc.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Khắc Hoàn, 98 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ khối Ngũ Phúc. Ảnh: Mai Hoa

*Cũng trong ngày 27/10, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An và nhà đầu tư Radiant Opto - Electronics Corporationcùng các đối tác về tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chủ trì làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm về hợp tác đầu tư, xây dựng, vận hành quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và khả năng mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm. Ảnh: Phạm Bằng

* Đề xuất cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, bỏ rào cản địa giới hành chính.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự họp tại Hội trường Diên Hồng sáng 27/10. Ảnh: Nam An

*Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra chính sách bảo trợ xã hội

Quang cảnh cuộc họp họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức. Ảnh: Minh Quân

* Cư dân ở chung cư có phải photo hồ sơ trong chiến dịch "làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai"?

Một chung cư mới tại phường Trường Vinh. Ảnh: Văn Trường

* Nữ sinh trường Phan giành Huy chương Đồng Cuộc thi Olympiad quốc tế tiếng Nga.

Ban Tổ chức cuộc thi trao Huy chương Đồng cho em Trần Thị Khánh Trang. Ảnh: NTCC

*Công an Nghệ An xử lý hơn 800 vi phạm nồng độ cồn sau 1 tuần ra quân