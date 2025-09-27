Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9 Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tổ chức họp trực tuyến, khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 10; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi); Kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Nghệ An và Hungary... là những thông tin nổi bật ngày 27/9

* Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tổ chức họp trực tuyến, khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 10.

Nghệ An tham gia cuộc họp trực tuyến sáng nay 27/9. Ảnh: Phú Hương

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi).

* Sáng 27/9, Sở Ngoại vụ Nghệ An tổ chức làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hungary và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary để kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực áp dụng khoa học – công nghệ từ châu Âu.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

* Cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An gửi gắm niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.





* Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Chìa khóa đưa Nghệ An phát triển theo chiều sâu.

Mô hình trồng nho không hạt ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn xã Vạn An. Ảnh: Thành Cường

* Nghệ An được dự báo nằm trong vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 10; Các địa phương trong tỉnh căng mình ứng phó bão số 10 với tinh thần “chủ động - khẩn trương - quyết liệt”.

Người dân xã Quỳnh Phú hỗ trợ nhau di chuyển thuyền bè vào nơi an toàn. Ảnh: CSCC

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai ứng phó bão số 10 Bualoi.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 10 tại phường Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

*Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở Nghệ An.

Nhiều đoạn trên đường Nguyễn Trãi thuộc Quốc lộ 1A cũng bị ngập sâu. Ảnh: Minh Quân

* Sông Lam Nghệ An và cơ hội trước Công an TP. Hồ Chí Minh.

Olaha bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia cắt với tuyến tiền vệ. Ảnh: Chung Lê

* Nghệ An: Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.