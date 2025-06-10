Thứ Hai, 6/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 06/10/2025 16:49

UBND tỉnh họp trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050; Tăng lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Bản Cốc... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng 6/10, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

1(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Sáng 6/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 6/10, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhằm khảo sát việc thực hiện luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sửa đổi năm 2018), Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục Nghề nghiệp (sửa đổi).

FĐ
Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất đào tạo của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 6/10, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050.

sơ đồ
Sơ đồ Quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh đến năm 2050. Ảnh: Quang An

* Sáng 6/10, tại tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với UBND tỉnh về công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại địa phương và bàn giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

bna_nn.jpg
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: CTV

* Hơn 15.000 suất quà Trung thu được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

553576489_1144014134551887_1454716157324024728_n.jpg
Hơn 250 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có Thông báo số 54/TB- BCH về việc tăng lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Bản Cốc.

ảnh Bản Cốc
Hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Bản Cốc. Ảnh tư liệu

* Công an phường Yên Hòa đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam thanh niên thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” sau khi bị đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ.

G.A.D. tại trụ sở Công an phường Yên Hòa thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Bài liên quan

Đọc tiếp

Những con số thống kê về huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn

Những con số thống kê về huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn

1 tuần sau lũ, nhiều trường học ở Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường

1 tuần sau lũ, nhiều trường học ở Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường

Đọc tiếp

Những con số thống kê về huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn

Những con số thống kê về huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn

1 tuần sau lũ, nhiều trường học ở Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường

1 tuần sau lũ, nhiều trường học ở Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO