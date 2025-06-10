Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10 UBND tỉnh họp trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050; Tăng lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Bản Cốc... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng 6/10, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Sáng 6/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 6/10, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh nhằm khảo sát việc thực hiện luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sửa đổi năm 2018), Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục Nghề nghiệp (sửa đổi).

Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất đào tạo của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 6/10, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050.

Sơ đồ Quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh đến năm 2050. Ảnh: Quang An

* Sáng 6/10, tại tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với UBND tỉnh về công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại địa phương và bàn giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: CTV

* Hơn 15.000 suất quà Trung thu được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hơn 250 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có Thông báo số 54/TB- BCH về việc tăng lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Bản Cốc.

Hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Bản Cốc. Ảnh tư liệu

* Công an phường Yên Hòa đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam thanh niên thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao” sau khi bị đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ.