Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/9
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Chính trị tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự; Khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh… là những thông tin nổi bật ngày 8/9.
*Sáng 8/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Chính trị tỉnh. Cùng dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.
* Hội đồng lý luận Trung ương tập huấn về công tác quản lý văn hóa văn nghệ qua 40 năm đổi mới.
* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự.
*Chiều 8/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.
* Nghệ An xem xét sửa đổi, nâng mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026-2030.
* Là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, thời gian qua, nhiều chi bộ thôn, xóm, bản đã chú trọng ban hành và chỉ đạo triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống có hiệu quả.
* Tập huấn nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa và công tác tìm kiếm cứu nạn.
* Chợ hư hỏng nặng sau bão, nhiều tiểu thương tại Nghệ An chưa thể kinh doanh trở lại.
* Núp bóng cải tạo sân bóng để khai thác tài nguyên.
* U17 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng tử thần tại VCK Giải U17 Quốc gia 2025.
* Tiền vệ Khắc Ngọc "linh hồn" nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An.