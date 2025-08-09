Thứ Hai, 8/9/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/9

Khánh Ly - Hữu Quân 08/09/2025 18:54

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Chính trị tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự; Khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh… là những thông tin nổi bật ngày 8/9.

*Sáng 8/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Chính trị tỉnh. Cùng dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Hội đồng lý luận Trung ương tập huấn về công tác quản lý văn hóa văn nghệ qua 40 năm đổi mới.

Toan canh lop hoc
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thái Sơn

* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự.

bna_-3(1)-07bdf7d9584710d29ebdf690f431fd03.jpg
Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật. Ảnh: Mai Hoa

*Chiều 8/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

bna_xo-viet-nghe-tinh_3(1)-5a7889eda7698dc82e81c6fec280d921.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Ảnh: Minh Quân

* Nghệ An xem xét sửa đổi, nâng mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026-2030.

Công ty Trung Đô
Sản phẩm đá nung kết Slabstone của Công ty CP Trung Đô là sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho tỉnh Nghệ An dự triển lãm thành tựu 80 năm thành lập nước tại Hà Nội. Ảnh: C.T.V cung cấp

* Là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, thời gian qua, nhiều chi bộ thôn, xóm, bản đã chú trọng ban hành và chỉ đạo triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống có hiệu quả.

img_1543.jpg
Người dân bản Na Cày, xã Tiền Phong làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: KL

* Tập huấn nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa và công tác tìm kiếm cứu nạn.

anh 1
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Trọng Kiên

* Chợ hư hỏng nặng sau bão, nhiều tiểu thương tại Nghệ An chưa thể kinh doanh trở lại.

bna_1a.jpg
Đình hàng ăn tại chợ Ga Vinh đổ sập, đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Q.A

* Núp bóng cải tạo sân bóng để khai thác tài nguyên.

bna_b3.jpg
Nhiều vị trí ở sân bóng bị múc sâu gần 2m, hiện nay đã bị sạt lở. Ảnh: Mỹ Hà

* U17 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng tử thần tại VCK Giải U17 Quốc gia 2025.

bna_3946.jpg
U17 Sông Lam Nghệ An phải biết biến thách thức thành cơ hội để có thể tiến xa ở giải đấu năm nay. Ảnh: Đức Anh

* Tiền vệ Khắc Ngọc "linh hồn" nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An.

98.jpg
Khắc Ngọc tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Nghệ An: Xuất hiện vết nứt lớn trên núi

TIN BÃO SỐ 7: vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh

Học sinh Nghệ An chung tay dọn rác, 'chữa lành' bãi biển Cửa Lò sau bão

Nghệ An: Xuất hiện vết nứt lớn trên núi

TIN BÃO SỐ 7: vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh

Học sinh Nghệ An chung tay dọn rác, 'chữa lành' bãi biển Cửa Lò sau bão

