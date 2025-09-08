Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/8/2025
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Tây Nghệ An; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam thăm, động viên người dân vùng lũ Nhôn Mai; Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An nằm trong top 6 cả nước sau 7 tháng năm 2025…là những thông tin nổi bật ngày 9/8.
*Ngày 9/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm và động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.
* Ngày 9/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai - địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua.
*Sáng 9/8, Đảng bộ xã Quỳ Hợp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Quỳ Hợp phát triển toàn diện, bền vững".
* Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An trong 7 tháng năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
* Người dân vùng cao Nghệ An chung tay khắc phục đường ống nước bị lũ cuốn trôi.
* Nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động phương án ứng phó với thời tiết cực đoan tại Nghệ An.
* Người lính và ánh bình minh sau bóng tối da cam.
* Sông Lam Nghệ An và cái duyên với các cầu thủ Trung Mỹ - Caribe.
* Tông trực diện khi vượt ẩu, xe đầu kéo kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn ở xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An.