Nhật báo Đức: Ukraine lên kế hoạch 'phản công' mới

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Welt, ông Nico Lange, một cựu quan chức quốc phòng Đức, hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich, nhận định bất chấp thái độ bi quan ngày càng tăng ở phương Tây về tiến triển của Ukraine trên chiến trường, Kiev vẫn duy trì một lượng thiết bị quân sự khá lớn và dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt giao hàng từ phương Tây. Chuyên gia này gợi ý: “Ukraine có thể đang tập hợp nguồn lực cho một cuộc phản công mới vào năm tới”, đồng thời cho biết thêm, Kiev có thể bắt đầu đợt tấn công mới ở khu vực Kherson và nỗ lực vượt sông Dniepr bằng vũ lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tư lệnh Lực lượng trên bộ Ukraine - Thượng tướng Alexander Syrsky và Roman Mashovets -Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: AP

Tờ Welt lưu ý Ukraine “vẫn có những kế hoạch lớn”, giải thích những tham vọng đó được chứng minh bằng danh sách mong muốn của Kiev gửi tới Mỹ, bao gồm trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu tiên tiến, hệ thống tên lửa tầm xa, xe tăng Abrams và các thiết bị khác. Đồng thời, Bild đưa tin, Ukraine đang vạch ra một “kế hoạch chiến tranh mới”. Theo tạp chí này, Kiev đã từ bỏ kế hoạch đẩy Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, thay vào đó tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho Moskva.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Đài NBC, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Mỹ phải xem xét lại quan điểm hiện tại của nước này đối với cả cuộc xung đột Ukraine lẫn quan hệ với Nga nếu muốn khôi phục đối thoại với Moskva. Ông nói thêm rằng, Nga sẵn sàng hợp tác với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ nhưng rất mong muốn một cách tiếp cận “mang tính xây dựng hơn” từ Washington. Cuộc phỏng vấn được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh dàn dựng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moskva và Kiev và về cơ bản làm gián đoạn những nỗ lực kéo dài nhiều năm của Nga nhằm xây dựng quan hệ bình thường với Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng đặt câu hỏi về triển vọng khôi phục quan hệ giữa Nga và phương Tây, nhấn mạnh từ việc NATO xâm phạm biên giới Nga cho tới vai trò của Mỹ và các đồng minh trong cuộc đối đầu giữa hai nước láng giềng, Moskva khó có thể tin tưởng các quốc gia phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng chỉ trích vai trò hiện tại của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine, khi nhấn mạnh Washington chỉ ném tiền của người nộp thuế "ra cửa sổ" và đang kéo dài tình trạng thù địch một cách không cần thiết bằng cách gửi những tín hiệu mâu thuẫn tới Kiev, cuối cùng chỉ dẫn đến hậu quả là thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng. “Mỹ can dự mạnh mẽ vào cuộc xung đột này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói với NBC, đồng thời cho rằng, sự bế tắc giữa hai nước láng giềng trên thực tế là một “cuộc chiến tranh hỗn hợp” chống lại Nga do Washington phát động. Ông Peskov cảnh báo, những chiến thuật đối đầu như vậy gây bất lợi cho an ninh toàn cầu và bày tỏ quan ngại thế giới “kém an toàn hơn trước” trước khi cuộc đối thoại giữa Moskva và Washington “bị đóng cửa”. Liên lạc giữa Nga và Mỹ đã giảm xuống mức tối thiểu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Mỹ và các đồng minh công khai ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột và giáng cho Moskva một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có. Các quốc gia phương Tây sau đó cũng bắt đầu cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, mối quan hệ vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn. Hôm thứ Năm, Tổng thống Putin tiết lộ rằng, cuộc đối thoại giữa hai nước vẫn tiếp tục, đặc biệt là vấn đề trả tự do cho những người Mỹ bị cáo buộc hoạt động gián điệp ở Nga. Khi được hỏi trong cuộc họp báo cuối năm về công dân Mỹ Paul Whelan và Evan Gershkovich, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng trao đổi hai công dân này nhưng muốn đạt được một thỏa thuận với Washington mà hai bên có thể “chấp nhận được”./.