Quán quân Lê Thu Trang dự định kết hôn với bạn trai mắc ung thư sau 3 năm yêu

Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên, người mẫu Quang Sơn ngày càng mặn nồng sau 3 năm gắn bó.

Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên, người mẫu Quang Sơn tìm hiểu, yêu đương từ năm 2020. Cặp đôi công khai tình cảm thời điểm Quang Sơn tham gia The Next Gentleman 2022.

Trả lời truyền thông sau khi lên ngôi quán quân The New Mentor 2023, Lê Thu Trang tiết lộ đã quen bạn trai 3 năm. Cả hai thường xuất hiện chung ở các chương trình lớn. Lê Thu Trang chia sẻ: "Bạn trai là người đồng hành - người thầy - giúp tôi trưởng thành trong cuộc sống. Anh ấy khiến tôi biết quan tâm, lo lắng cho những người xung quanh".

Gia đình Quang Sơn và Thu Trang đã gặp gỡ, ủng hộ họ bên nhau. Bố mẹ của Thu Trang từng mua thức ăn, thuốc gửi từ Hà Nội vào TP.HCM cho Quang Sơn trong thời gian nam người mẫu điều trị ung thư.

Cô nói: "Tôi và anh Sơn có suy nghĩ tổ chức đám cưới sớm. Tuy nhiên, bạn trai và gia đình ủng hộ công việc, sự nghiệp, muốn tôi tiếp tục thực hiện ước mơ".

Lê Thu Trang và bạn trai Quang Sơn.

Ở chung kết The New Mentor 2023, người mẫu Quang Sơn bất ngờ xuất hiện ủng hộ bạn gái. Thu Trang hứa dùng tiền thưởng 1 tỷ đồng hỗ trợ bạn trai trong dự án của cả hai.

Trước khi tham gia The New Mentor, Thu Trang lọt top 3 Miss Earth Vietnam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo hình thể lần lượt: 85-61-95cm cùng chiều cao 1,75m. Cô là một trong những thí sinh tiềm năng, dày dặn kinh nghiệm tại cuộc thi năm nay. Mỹ nhân sinh năm 1997 từng huấn luyện kỹ năng trình diễn cho nhiều người đẹp thi nhan sắc như: Huỳnh Phạm Thủy Tiên - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Đặng Thanh Ngân - Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023...

Quang Sơn sinh năm 1996 tại Đồng Nai. Anh đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cộng tác với sân khấu Thế giới Trẻ. Nam diễn viên từng giành giải Quán quân Gương mặt điện ảnh 2019. Anh đã tham gia Ông trùm, Sài Gòn Gangter, Hiếu bến tàu...

Quang Sơn phát hiện bị ung thư tuyến giáp vào năm 2020. Sau hai lần phẫu thuật, sức khỏe của anh giảm sút, mất giọng nói do liệt dây thanh quản. Anh đã tập vật lý trị liệu, hiện lấy lại được 70% giọng nói. Nam diễn viên trở lại với công việc nhưng nhận vai diễn nhẹ nhàng, không đòi hỏi cảm xúc mạnh bởi dây thanh quản sẽ không chịu được khi anh nói lớn.