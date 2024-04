Sau 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023', MC Anh Tuấn, Khánh Vy cùng dẫn dắt chương trình mới

Bộ đôi MC Anh Tuấn - Khánh Vy tham gia dẫn dắt Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hôm 3/4, nhà sản xuất công bố những cái tên đứng sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (vốn được xem là phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng) sắp ra mắt. Trong đó, vai trò host (dẫn dắt chương trình) nhận được sự chú ý khi chứng kiến sự trở lại của biên tập viên Anh Tuấn. Trước đó, anh đảm nhận vai trò dẫn dắt Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 cùng Quốc Trường và Lâm Bảo Châu.

Nam MC 50 tuổi gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách dẫn đĩnh đạc nhưng không kém phần gần gũi, hóm hỉnh cùng với vẻ ngoài lịch lãm và giọng nói nam tính. Hơn 20 năm làm nghề, Anh Tuấn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình khi từng dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện nổi bật: Bài hát Việt, Trò chơi âm nhạc, Sao mai điểm hẹn, Giai điệu tự hào, Con đường âm nhạc…

Cùng Anh Tuấn dẫn dắt chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là Khánh Vy. Nữ MC trẻ tuổi từng tham gia dẫn dắt trong nhiều chương trình, trong đó có Đường lên đỉnh Olympia. Bên cạnh vai trò MC, người đẹp sinh năm 1999 quen thuộc với nhiều khán giả trẻ khi là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Với sự hoạt ngôn, năng động, trẻ trung, lại là "bóng hồng" hiếm hoi của Anh trai vượt ngàn chông gai, cô được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc thú vị, truyền tải nhiều thông điệp tích cực đồng thời kết nối khán giả với các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Đinh Hà Uyên Thư là tổng đạo diễn sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai. “Đạo diễn triệu view” này từng gây sốt khi thực hiện MV Nơi bình minh đầy nắng cùng 30 nghệ sĩ nữ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Ngoài việc tiết lộ bộ đôi dẫn dắt chương trình, ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai cũng hé lộ các vị trí quan trọng khác. Vai trò tổng đạo diễn sân khấu được giao cho đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Slim V đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, nhà báo - biên kịch Đặng Thiếu Ngân là cố vấn nội dung và vai trò đạo diễn hình ảnh sân khấu được giao cho đạo diễn Trần Quốc Vương.

Anh trai vượt ngàn chông gai được mua bản quyền từ chương trình Call Me by Fire do MangoTV (Trung Quốc) sở hữu. Tại Trung Quốc, Call Me by Fire lần đầu ra mắt hồi 2021 và đã trải qua 3 mùa giải, gây sốt với sự tham gia của nhiều sao nam đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ: Triệu Văn Trác, Tạ Thiên Hoa, Trương Trí Lâm, Lâm Chí Dĩnh, Hồ Ngạn Bân, Lục Nghị, Trịnh Gia Dĩnh… cùng những tiết mục trình diễn bùng nổ.

Tương tự như Sister Who Make Wave (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng), Call Me by Fire tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các vai trò khác nhau trong làng giải trí: ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhạc công… có độ tuổi từ 30 trở lên. Tại chương trình, các "anh trai" sẽ cùng nhau tập luyện, biểu diễn, thi đấu, gắn kết và bứt phá giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách.