Sơn Tùng M-TP ra MV cùng Hải Tú: Dân mạng phản ứng ra sao?

0h ngày 8/3, Sơn Tùng M-TP phát hành MV Chúng ta của tương lai - phần tiếp nối của ca khúc Chúng ta của hiện tại từng gây sốt làng nhạc Việt hồi năm 2020.

Trong MV, sự xuất hiện của Hải Tú trong vai trò nữ chính gây chú ý. Giọng ca gốc Thái Bình và "gà cưng" Hải Tú có nhiều khung hình tương tác, diễn cảnh tình cảm.

Nhân vật của Hải Tú và Sơn Tùng trải qua 4 thế giới song song, xuyên qua các tầng không gian, thời gian khác nhau. Ở mỗi thế giới, cả hai có cảm xúc mãnh liệt dành cho nhau nhưng đều có kết cục không trọn vẹn.

Đáng chú ý, ở những giây cuối cùng trong MV hiển thị dòng chữ "To be continued" (còn tiếp), ẩn ý chuyện tình giữa hai nhân vật chính sẽ còn được khai thác trong MV tiếp theo của Sơn Tùng.

Sơn Tùng và Hải Tú trong MV. Ảnh: Chụp màn hình

Dù phát hành lúc 0h, MV mới của Sơn Tùng vẫn gây "sốt" mạng xã hội. Video đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 40 phút công chiếu. Tính đến 8h sáng nay, MV đã chiếm giữ vị trí số 1 trong top âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam, cán mốc 2,1 triệu lượt xem cùng hơn 66.000 bình luận.

Từ khóa MV Chúng ta của tương lai được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Người hâm mộ khen video được đầu tư về bối cảnh, trang phục. Ca khúc cũng được nhận xét có giai điệu nhẹ nhàng, phù hợp hơn với thị hiếu số đông khán giả Việt so với 2 bài hát There's no one at all (2022) và Making my way (2023) trước đó của Sơn Tùng.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm mới của Sơn Tùng thiếu điểm nhấn, giai điệu nhạt nhòa. MV được xây dựng theo phong cách tương lai làm chủ đạo nhưng một số phân đoạn kỹ xảo bị chê thiếu chân thực, cũ kỹ.

Vài tiếng trước khi MV mới lên sóng, Sơn Tùng đăng hình ảnh thân thiết bên Hải Tú. Ảnh: Facebook nhân vật

Trước đó vào tối 7/3, Sơn Tùng M-TP tổ chức sự kiện 7-minutes stage tại nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1, TPHCM). Nam ca sĩ lần đầu biểu diễn ca khúc mới trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Đây cũng là sự kiện hiếm hoi mà diễn viên Hải Tú công khai xuất hiện cùng Sơn Tùng. Theo chia sẻ của khán giả, trong lúc nam ca sĩ sinh năm 1994 biểu diễn, Hải Tú hát theo, có nhiều tương tác thoải mái cùng đàn anh.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh nổi tiếng từ ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011 và để lại dấu ấn qua loạt hit tự sáng tác như: Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh...