Thủ môn từng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An và cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phố núi

Chuyển đến sân Pleiku vào đầu mùa giải năm nay, không mất nhiều thời gian để Phan Đình Vũ Hải chinh phục hoàn toàn niềm tin của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang. Ngay cả thuyền trưởng mới của LPBank Hoàng Anh Gia Lai là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trọng dụng thủ môn sinh năm 1994.

Phan Đình Vũ Hải trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Khi mà mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ thì tai họa bất ngờ ập đến với Phan Đình Vũ Hải. Phút 58 trong trận đấu giữa LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Quảng Nam tại vòng 10 V.League 2023/2024, thủ môn người Hà Tĩnh đã phải rời sân vì chấn thương sau một pha va chạm trên không dẫn đến tiếp đến sai thế.

Chấn thương ở bàn chân khiến Phan Đình Vũ Hải phải nghỉ thi đấu hơn 1 tuần lễ. Và kể từ đó, thủ môn 30 tuổi không còn được đứng trong khung gỗ của đội bóng phố núi. Ở 3 trận đấu vừa qua với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh (2 - 1), Khánh Hòa (1 - 1) và Quảng Nam (1 - 1), huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đều trao cơ hội cho tân binh Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng đang là thủ môn số 1 của LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Báo Lao Động

Đánh giá một cách khách quan thì cựu thủ môn của U23 Việt Nam đã thi đấu khá xuất sắc, góp phần không nhỏ giúp đội chủ sân Pleiku có được những kết quả khả quan. Nếu không có biến cố gì, chắc chắn là Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục được trấn giữ khung thành của LPBank Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian tới.

Bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Phan Đình Vũ ở sân Pleiku còn có sự hiện diện của 2 thủ môn trẻ tài năng khác là Trần Trung Kiên và Dương Văn Lợi. Hiện tại, Trần Trung Kiên đang có mặt trên đất Qatar cùng với U23 Việt Nam, chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2024. Đủ thấy, thủ môn sinh năm 2003 có triển vọng lớn như thế nào.

Muốn trở lại đội hình xuất phát của LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Phan Đình Vũ Hải phải tiếp tục cố gắng tập luyện và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Với một thủ môn tài năng và giàu kinh nghiệm trận mạc, Phan Đình Vũ Hải biết sẽ phải làm gì để vượt qua tình cảnh khó khăn, điều mà anh hay phải đối mặt trong quá khứ.

Dường như, "vận đen" vẫn chưa buông tha cho cựu thủ môn Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Long An. Hy vọng rằng, thủ môn số 1 của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2018 sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh vị trí với các đồng đội ở LPBank Hoàng Anh Gia Lai./.