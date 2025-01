Xây dựng Đảng Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tối 22/1, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức gặp mặt chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trước khi diễn ra chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và 250 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tất cả mọi người dân Việt Nam đều hướng về sum họp gia đình để đón Tết đoàn viên với nhiều hy vọng và mong ước tốt đẹp.

Tuy nhiên, đối với bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng, trước khi nghĩ về Tết đoàn viên thì tất cả đều xác định nhiệm vụ quan trọng, đó là tập trung bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình”.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh gửi tới Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các bộ, chiến sĩ dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024 đã khép lại, năm Giáp Thìn cũng sắp kết thúc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có thể khẳng định rằng, với tỉnh Nghệ An, năm 2024 là một năm hết sức tốt lành, đạt được nhiều thành tựu toàn diện, tích cực, từ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư đến các hoạt động văn hoá, thể thao, công tác an sinh xã hội… Để đạt được kết quả đó có công sức rất lớn của lực lượng Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các bộ, chiến sĩ dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cấp uỷ, chính quyền các địa phương những biện pháp đảm bảo an ninh trật tự theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhiệm vụ của Công an tỉnh Nghệ An.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong nhiều năm và đặc biệt trong năm 2024 rất tốt. Tất cả các nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, có nhiều nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc.

Lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An là “thương hiệu mạnh” trong trấn áp các loại tội phạm, từ tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, đến tội phạm ma túy, công nghệ cao… Trong năm 2024, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã thực hiện được rất nhiều chuyên án lớn, có tiếng vang, được Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh biểu dương.

Công an tỉnh Nghệ An cũng là đơn vị đi đầu trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, là cơ quan thường trực và tham mưu rất hiệu quả việc triển khai Đề án 06. Riêng với công tác cải cách hành chính, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị hàng đầu của lực lượng Công an toàn quốc, 9 năm liền xếp thứ nhất.

Lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự đồng hành của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An với cấp uỷ, chính quyền của tỉnh, quan tâm đến an sinh xã hội trên địa bàn. Trong Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 2023 – 2025, đến nay trong số hơn 12.000 căn nhà trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ sửa chữa và xây mới thì lực lượng Công an đóng góp lớn nhất. Qua các năm tổ chức Tết Vì người nghèo, lực lượng Công an tỉnh cũng đóng góp rất nhiều. Tinh thần cán bộ, chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thể hiện rõ nét trong hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an tỉnh dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024 là năm rất đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An khi được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và năm thứ 10 liên tiếp là đơn vị hàng đầu được Thủ tướng Chính phủ trao cờ xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và trân trọng cảm ơn những chiến công, đóng góp của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, tỉnh xác định là năm hết sức quan trọng, Nghệ An sẽ cùng với các địa phương trong cả nước tăng tốc, bứt phá để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng đó, tỉnh sẽ tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trong cuộc cách mạng đó, lực lượng Công an đóng góp hết sức quan trọng; có cả sự hy sinh.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn với tinh thần tiếp nối truyền thống, phát huy thành tích, chiến công đã đạt được trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đặc biệt là chủ động trong việc nắm bắt tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện… với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, sự ổn định trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tết cổ truyền là dịp đoàn viên, trong khi mọi người, mọi nhà được sum họp, thì cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “thức cho dân ngủ, canh cho dân vui chơi”, Bí thư Tỉnh ủy mong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh dành sự quan tâm, tạo điều kiện đến các đồng chí thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các hoạt động an sinh xã hội hướng đến những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trước khi xuất quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

“Thay mặt lực lượng Công an tỉnh nhà, xin hứa với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, dù bất luận hoàn cảnh nào, lực lượng Công an đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui Tết, đón Xuân một cách an bình”.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trước khi xuất quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng quà chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến Công an tỉnh Nghệ An và trực tiếp thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an tỉnh trước khi xuất phát làm nhiệm vụ.