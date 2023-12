Thượng uý Trần Ngọc Tài và niềm tin gieo vào cuộc sống

(Baonghean.vn) - Sinh năm 1995, Thượng úy Trần Ngọc Tài là cán bộ trẻ nhất của Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An. Anh luôn được đồng nghiệp, người dân nhắc về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và vững vàng nghiệp vụ trong công tác.

Nuôi ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân từ nhỏ, vì vậy, khi được đứng vào hàng ngũ của lực lượng và phấn đấu vươn lên, Thượng úy Trần Ngọc Tài luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Thượng úy Trần Ngọc Tài - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ngân Hạnh

Năm 2017, anh tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và được điều động về công tác tại Phòng An ninh xã hội (nay là Phòng An ninh nội địa), Công an tỉnh Nghệ An. Trong hành trình công tác, dù có những lúc khó khăn, có những nhiệm vụ tưởng như không thể hoàn thành, động lực lớn nhất giúp anh vượt qua đó chính là sự đồng hành, tin tưởng của bà con nhân dân.

GIẢI THƯỞNG ĐẦY VINH DỰ

Tháng 10/2023, Thượng úy Trần Ngọc Tài là 1 trong 4 đại diện của Nghệ An được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với đề tài “Nhận diện hoạt động cản trở, xuyên tạc việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nhằm chống phá Đảng, Nhà nước trong đạo Công giáo”, tác phẩm đã xuất sắc đạt giải B toàn quốc.

Thượng úy Trần Ngọc Tài chia sẻ: “Đây là mảng đề tài khó và nhạy cảm, tôi đã dành nhiều tâm huyết đúc rút từ những kinh nghiệm thực tế để hoàn thiện bài viết. Từ phân tích, nhận diện 5 nhóm hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cực đoan đang tiến hành cản trở hoặc xuyên tạc việc chức sắc, tín đồ đạo Công giáo thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân Việt Nam, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước...”.

Thượng úy Trần Ngọc Tài (ngoài cùng, bên phải) đạt giải B tại Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: T.C

Anh tâm sự: Trong quá trình công tác, thực hiện các nhiệm vụ, tôi được tiếp xúc nhiều với bà con, các chức sắc, tín đồ. Được bà con quý mến và giúp đỡ nhiệt tình, từ những bữa cơm, chỗ ngủ cho đến phương tiện đi lại, đó là điều vô cùng quý giá giúp chúng tôi làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy vậy, trên địa bàn vẫn còn phát sinh những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có liên quan đến vấn đề tôn giáo. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận nhỏ tín đồ các tôn giáo nhận thức chưa đầy đủ về quy định của pháp luật, nhất là nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân của bản thân, vì vậy, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phức tạp.

Hiểu được điều đó, bản thân tôi luôn chủ động nắm bắt những vướng mắc trong tâm lý của người dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và công an địa phương tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và có nhận thức đúng đắn. Thượng úy trần ngọc tài

NHÂN DÂN, ĐỒNG ĐỘI TIN YÊU

Xóm Rú Thần, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc có 100 hộ với 376 nhân khẩu, trong đó có hơn 30 hộ giáo dân sinh sống. Một năm sau khi xây dựng mô hình “Xóm bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, người dân xóm Rú Thần phấn khởi cho biết, kể từ khi đoạn đường cờ, đường điện dài hơn 1km đi qua xóm hoàn thành, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã đi vào ổn định.

Ông Nguyễn Đình Hồng - Xóm trưởng xóm Rú Thần vẫn luôn nói với bà con trong xóm: Nhờ có đồng chí Trần Ngọc Tài là người trực tiếp đề xuất, kêu gọi nguồn hỗ trợ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, nên mô hình đã phát huy hiệu quả, qua đó tăng tình đoàn kết trong nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Hồng – xóm trưởng xóm Rú Thần (xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) cùng Thượng úy Trần Ngọc Tài. Ảnh: Ngân Hạnh

Không những người dân tin tưởng, Thượng úy Trần Ngọc Tài còn được đồng nghiệp quý mến, ghi nhận. Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Dù là cán bộ trẻ nhất của đơn vị, nhưng tôi nhìn thấy ở đồng chí Tài một tinh thần ham học hỏi, luôn biết cách tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm của người khác để làm tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn đặt câu hỏi tại sao trong mọi vấn đề, bởi vậy, những người đi trước như tôi, hay bất kỳ ai khác trong đơn vị đều sẽ không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm của mình, giúp đồng chí hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ”.

Khi nói về công việc, Thượng úy Trần Ngọc Tài cũng nhắc nhiều tới những người anh em, cộng sự của mình trong đơn vị. Đồng chí tự hào về Chi đoàn Phòng An ninh nội địa luôn tràn đầy sức trẻ, cống hiến hết mình vì nhân dân. Trong những câu chuyện, đồng chí kể nhiều về những ngày Chi đoàn ấp ủ dự định mở một cửa hàng tạp hóa “0 đồng” cho bà con vùng cao. Rồi khi gian hàng tạp hóa ấy chính thức đi vào hoạt động năm 2021, nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tình cảm của những người xung quanh, lại càng khiến cho những đảng viên trẻ say sưa hơn với công việc mình làm. Và cửa hàng tạp hóa “0 đồng” đó, trong 2 năm qua đã trở thành nơi cho đi và nhận lại yêu thương, hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn những vật phẩm thiết yếu hàng ngày, phần nào giúp bà con vơi đi những khó khăn vất vả.

Mô hình “Xóm bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại xóm Rú Thần được người dân đồng tình, ủng hộ. Ảnh: Ngân Hạnh

6 năm công tác trong ngành, khoảng thời gian đủ để Thượng úy Trần Ngọc Tài thấu hiểu những gian nan, vất vả của người chiến sĩ Công an nhân dân, nhưng cũng thấm thía nhiệm vụ hết sức cao cả, vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đối với anh, nhiệm vụ dù khó khăn, vất vả đến đâu cũng cố gắng để vượt qua. Bởi, không có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ “không được trui rèn”…