U23 Việt Nam thua luân lưu trước U23 Jordan; Quang Hải được khuyên đến Thai League thi đấu

U23 Việt Nam thua luân lưu trước U23 Jordan

U23 Việt Nam thua U23 Jordan trên loạt sút luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức.

U23 Việt Nam và U23 Jordan hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Ảnh: JFA

Sáng nay (11/4), U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Jordan. Đây là trận đấu để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rà soát lực lượng, đồng thời thử nghiệm lắp ghép đội hình trước khi bước vào tranh tài ở VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Jordan đều có những cơ hội ghi bàn, nhưng cả hai đều không tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0 và 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên loạt đấu súng, U23 Jordan thắng U23 Việt Nam với tỉ số 4-3.

Sau trận giao hữu với U23 Jordan, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17/4. Ở 2 lượt trận tiếp theo, Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20/4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23/4.

U23 Việt Nam loại 3 cầu thủ sau trận đá kín với Jordan

Đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á và sau trận giao hữu duy nhất với Jordan ngày 11/4, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ loại 3 cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông sẽ tận dụng trận đấu này để tạo cơ hội ra sân cho tối đa cầu thủ, đánh giá rõ nét hơn về phong độ của toàn đội nhằm có giải pháp điều chỉnh trong các buổi tập tiếp theo. Trận giao hữu này cũng là căn cứ cho ông quyết định chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ U23 Việt Nam cho vòng chung kết U23 châu Á.

Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập chân sút Nguyễn Văn Tùng thay thế Thanh Nhàn do chấn thương. Vào giờ chót, hậu vệ Phan Tuấn Tài không kịp hồi phục nên ông Tuấn chỉ mang 27 cầu thủ sang Qatar. Ở vòng bảng của sân chơi lớn này, Đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Kuwait, Malaysia và Uzbekistan.

Quang Hải được khuyên đến Thai League thi đấu

Một số tờ báo của Thái Lan đang kêu gọi Quang Hải đến Thai League thi đấu.

Vừa qua, người đại diện của Quang Hải - ông Michele Donato Fersini cho biết, có khá nhiều đội bóng ở châu Âu và châu Á quan tâm tới thân chủ mình.

Ông Michele Donato Fersini cũng cho rằng, Quang Hải nên tới Thái Lan hay Nhật Bản chơi bóng sẽ phù hợp hơn so với việc tới châu Âu thi đấu như những năm trước.

Sau thông tin này, một số tờ báo của Thái Lan gợi ý Nguyễn Quang Hải nên đến Thai League thi đấu trong thời gian tới.

Thầy trò Garrido tự tin tranh vé với U23 Việt Nam

Bất chấp kết quả toàn thua ở 2 trận giao hữu mới đây, HLV trưởng Juan Garrido tin rằng, U23 Malaysia đang đi đúng hướng cho mục tiêu tứ kết giải U23 châu Á khởi tranh vào tuần tới.

Cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng trong trận giao hữu thua U23 Trung Quốc 1-2.

Theo New Stratis Times, U23 Malaysia chịu tổn thất lực lượng khi vắng các cầu thủ chủ chốt Azam Azmi Murad, Ruventhiran, Rahadiazli Rahalim, Richard Chin... vì nhiều lý do. Mới nhất, tiền vệ tấn công Aiman ​​Afif không may chấn thương ở trận giao hữu với Qatar, 10 ngày trước trận ra quân của đội nhà.

Theo lịch thi đấu bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024, Malaysia sẽ lần lượt gặp Uzbekistan (ngày 17/4), Việt Nam (20/4) và Kuwait (23/4).

Điểm tựa Bayern Munich: Harry Kane là ác mộng với Arsenal

Bayern Munich ở tình thế bất lợi vẫn còn Harry Kane để hy vọng, khi anh là nỗi ám ảnh của Arsenal trong các trận derby London trước đây.

Lần đầu tiên kể từ khi chia tay Tottenham, Harry Kane trở lại thủ đô nước Anh để chống lại đối thủ quen thuộc Arsenal.

Kane đến Bayern Munich ở thời điểm gã khổng lồ bóng đá Đức sa sút về mọi mặt, từ những rắc rối trong khu vực quản lý đến chính sách thể thao không phù hợp, các cá nhân giảm động lực.

Bản thân Thomas Tuchel - người thừa nhận Arsenal trội hơn cũng là một vấn đề lớn. Sau khi may mắn giành Bundesliga 2022-2023, ông khiến cho Bayern lao đao

Chính vì thế, khi Champions League là hy vọng duy nhất, người hâm mộ Bayern chờ đợi Harry Kane sẽ thể hiện giá trị của bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.