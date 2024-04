Vì sao Lương Thu Trang bị 'ném đá', chê bai cả nhan sắc?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ở những tập gần đây của "Trạm cứu hộ trái tim", nhân vật phản diện do Lương Thu Trang đóng bị khán giả ghét cay ghét đắng. Do đó, nhan sắc ngoài đời của "tiểu tam" này cũng bị "ném đá".

Phim Trạm cứu hộ trái tim hai tập gần đây đang bước vào những diễn biến cao trào, kịch tính xoay quanh kế hoạch trả thù của Nghĩa và An Nhiên. Vì muốn giúp sức cho người đàn ông của mình hoàn thành kế hoạch, những gì mà An Nhiên đang làm khiến khán giả cho rằng cô là kiểu phụ nữ đáng sợ, tàn nhẫn.

Lương Thu Trang đang bị "soi" cả nhan sắc do một phần "hiệu ứng" từ vai phản diện trong Trạm cứu hộ trái tim.

Sự đáng sợ ở đây chính là An Nhiên chấp nhận để người đàn ông mình cưới và chung sống với người phụ nữ khác, rồi cùng Nghĩa đẩy Ngân Hà vào cảnh triệt đường con cái trong khi cô đang là một người mẹ. Những tình tiết gần đây cho thấy An Nhiên đang bị sự ghen tuông kiểm soát khi thấy Nghĩa mỗi đêm, mỗi ngày đều ngọt ngào, ôm ấp vợ trong khi cô ta lại chịu cảnh "phòng không gối chiếc".

Chính vì ghen nên An Nhiên muốn đẩy nhanh kế hoạch để Ngân Hà mau chóng nhận lãnh hậu quả, sự tổn thương và Nghĩa phải hạ màn sớm để An Nhiên và con trai "danh chính ngôn thuận" trở thành gia đình của Nghĩa. Có thể thấy, trong kế hoạch muốn trả thù ông Trường suốt 5 năm của Nghĩa, An Nhiên góp phần rất lớn. Cô ta dùng trò mê tín như xem tử vi, kinh dịch để "thao túng tâm lý" Nghĩa nên chính Nghĩa đã có lần cho rằng: "Chính em đã đẩy anh vào kế hoạch này".

Trên các diễn đàn phim Việt, khán giả tranh cãi dữ dội về vai diễn phản diện của Lương Thu Trang. Có hai luồng ý kiến cho thấy một bên là chỉ trích nhân vật này quá thủ đoạn, quá đáng sợ còn một bên thì khen ngợi khả năng diễn xuất của nữ chính Hướng dương ngược nắng vì đóng phản diện mà bị ghét như thế thì chứng tỏ khả năng diễn xuất rất tốt, thể hiện vai diễn thành công.

Vai An Nhiên của Lương Thu Trang đang "gây bão".

Có lẽ vì "ghét cay ghét đắng" nhân vật An Nhiên nên có rất nhiều bình luận "soi" cả nhan sắc của Lương Thu Trang, cho rằng cô thẩm mỹ quá đà, khiến cho gương mặt không còn tự nhiên như trước. "Trước tự nhiên xinh thế, lại còn thẩm mỹ quá đà, lên mặt đơ cứng như tượng sáp"; "Trước ở phim Những cô gái trong thành phố như vậy quá tự nhiên và xinh đẹp rồi. Giờ cũng xinh đấy nhưng xinh như búp bê"; "Phim Mùa xuân ở lại em xinh, tươi và đáng yêu nhất, giờ nhìn mặt em buồn lắm"; "Trong phim Những cô gái trong thành phố bạn này cũng thẩm mỹ nhiều nét trên gương mặt rồi, đến giờ thì lại lạm dụng quá nên bị đơ cứng", "Trước cô ấy có khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đẹp và phúc hậu, giờ khác hẳn"... là một số bình luận "soi" nhan sắc bị cho là lạm dụng thẩm mỹ quá đà của nữ diễn viên sinh năm 1990.

Trên trang cá nhân của Lương Thu Trang, nhiều khán giả cũng vào bình luận thẳng thừng: "Không thẩm mỹ còn xinh hơn"; "Phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều nhìn đơ già và không xinh tự nhiên như Những cô gái trong thành phố"; "Tôi thích cái môi bà này để tự nhiên như ngày xưa. Giờ tiêm nhìn kiểu gì ấy. Vẫn đẹp nhưng môi nhìn không thấy đẹp như trước"...

Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên sinh năm 1990 bị cho là không đẹp tự nhiên.

Trước sự "soi" quá đà của khán giả, "chính chủ" chỉ lên tiếng trả lời với một khán giả rằng: "Em có tiêm đâu, em đánh son tràn viền mà". Công tâm mà nói, Lương Thu Trang là diễn viên phim giờ vàng rất ổn về sắc vóc và khả năng diễn xuất. Trong những bộ phim phát sóng thời gian gần đây như Đấu trí, Mặt nạ gương và Trạm cứu hộ trái tim, sắc vóc của Lương Thu Trang vẫn ổn, dù vậy cô vẫn bị so sánh khi đóng Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Những nhân viên gương mẫu.

Việc Lương Thu Trang bị "ném đá" cả nhan sắc có lẽ một phần do "hiệu ứng" của vai phản diện đầu tiên của cô trong Trạm cứu hộ trái tim. Ở các phim trước, nữ diễn viên quê Tuyên Quang luôn vào vai những cô gái hiện đại, tốt bụng, cá tính.