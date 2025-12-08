Xây dựng Đảng Xây dựng phường Vinh Phú trở thành một trong những trung tâm về thương mại - dịch vụ của tỉnh Sáng 12/8, Đảng bộ phường Vinh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm 2025 – 2030.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trương Quốc Bảo - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng tham dự đại hội có Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Đảng ủy các phường (thuộc thành phố Vinh trước đây) và 216 đảng viên, đại diện cho gần 5.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Vinh Phú.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ phường Vinh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 phường, xã: Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân, Nghi Đức. Đảng bộ có tổng 5.400 đảng viên, sinh hoạt tại 107 tổ chức đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 4 phường, xã trước sáp nhập và phường Vinh Phú hiện nay đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vinh Phú phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá: Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 9,2%, cao hơn bình quân toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 116 triệu đồng.

Đồng chí Ngô Thị Hường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Phú trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Công tác quản lý, phát triển đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường chú trọng; hạ tầng giao thông được đầu tư, chỉnh trang; diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc với sự hình thành nhiều khu đô thị mới, chung cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ... được đưa vào sử dụng, góp phần hình thành một đô thị văn minh, hiện đại.

Thường trực Đảng ủy các phường thuộc thành phố Vinh trước đây tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh giữ vững; trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường tham luận tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đưa ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; là một trong những trung tâm của tỉnh về thương mại - dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh giữ vững.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường - đô thị, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính tri; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Các đảng viên tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 23 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Ngô Thị Hường - Chủ tịch HĐND phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vinh Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 2 đồng chí: Hoàng Sỹ Cường và Nguyễn Thế Thân giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vinh Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy lợi thế, đưa địa phương phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trường Vinh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Vinh Phú đạt được thời gian qua; đồng thời, gợi mở một số định hướng lớn cần tập trung trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, cần tiếp tục bám sát và hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và các quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời, nắm bắt, điều chỉnh, bắt kịp xu thế phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Làm tốt công tác quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa quy hoạch thành phố Vinh trước đây và phù hợp với yêu cầu của không gian phường mới, có sự kết nối cao với các phường, địa phương vùng phụ cận nhằm tạo không gian phát triển rộng mở, có tính liên kết, tổng thể, phù hợp với xu thế phát triển của một đô thị năng động, hiện đại, văn minh; gắn với quản lý, bảo vệ quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất và phát triển đô thị theo hướng bền vững, hiện đại.

Đảng bộ phường cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, xây dựng phường trở thành một trong những trung tâm về thương mại - dịch vụ của tỉnh; gắn phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, phát triển các làng nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Đảng ủy phường Vinh Phú cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét, có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được.