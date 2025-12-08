Xây dựng phường Vinh Phú trở thành một trong những trung tâm về thương mại - dịch vụ của tỉnh
Sáng 12/8, Đảng bộ phường Vinh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm 2025 – 2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trương Quốc Bảo - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng tham dự đại hội có Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Đảng ủy các phường (thuộc thành phố Vinh trước đây) và 216 đảng viên, đại diện cho gần 5.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Vinh Phú.
Nhiều kết quả nổi bật
Đảng bộ phường Vinh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 phường, xã: Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân, Nghi Đức. Đảng bộ có tổng 5.400 đảng viên, sinh hoạt tại 107 tổ chức đảng trực thuộc.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 4 phường, xã trước sáp nhập và phường Vinh Phú hiện nay đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá: Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 9,2%, cao hơn bình quân toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 116 triệu đồng.
Công tác quản lý, phát triển đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường chú trọng; hạ tầng giao thông được đầu tư, chỉnh trang; diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc với sự hình thành nhiều khu đô thị mới, chung cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ... được đưa vào sử dụng, góp phần hình thành một đô thị văn minh, hiện đại.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh giữ vững; trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đưa ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; là một trong những trung tâm của tỉnh về thương mại - dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh giữ vững.
Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường - đô thị, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính tri; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.
Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 23 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.
Đồng chí Ngô Thị Hường - Chủ tịch HĐND phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vinh Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 2 đồng chí: Hoàng Sỹ Cường và Nguyễn Thế Thân giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vinh Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát huy lợi thế, đưa địa phương phát triển
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trường Vinh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Vinh Phú đạt được thời gian qua; đồng thời, gợi mở một số định hướng lớn cần tập trung trong nhiệm kỳ mới.
Trong đó, cần tiếp tục bám sát và hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và các quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời, nắm bắt, điều chỉnh, bắt kịp xu thế phát triển đô thị văn minh, hiện đại.
Làm tốt công tác quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa quy hoạch thành phố Vinh trước đây và phù hợp với yêu cầu của không gian phường mới, có sự kết nối cao với các phường, địa phương vùng phụ cận nhằm tạo không gian phát triển rộng mở, có tính liên kết, tổng thể, phù hợp với xu thế phát triển của một đô thị năng động, hiện đại, văn minh; gắn với quản lý, bảo vệ quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất và phát triển đô thị theo hướng bền vững, hiện đại.
Đảng bộ phường cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, xây dựng phường trở thành một trong những trung tâm về thương mại - dịch vụ của tỉnh; gắn phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, phát triển các làng nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.
Chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp.
Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Đảng ủy phường Vinh Phú cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét, có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được.
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
1. Đồng chí Ngô Thị Hường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.
2. Đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.
3. Đồng chí Nguyễn Thế Thân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.
4. Đồng chí Nguyễn Trí An – Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường.
5. Đồng chí Lê Thị Thúy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Chủ tịch HĐND phường.
7. Đồng chí Hoàng Năng Hiệp – Phó Chủ tịch UBND phường.
8. Đồng chí Võ Khắc Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường.
9. Đồng chí Chế Đình Sơn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.
10. Đồng chí Hoàng Anh Thái – Trưởng Công an phường.
11. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.
12. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường.
13. Đồng chí Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường.
14. Đồng chí Hồ Sỹ Dũng - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường.
15. Đồng chí Trần Thị Nguyệt - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường.
16. Đồng chí Mai Văn Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.
17. Đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND – UBND phường.
18. Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND phường.
19. Đồng chí Đậu Phương Nam - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND phường.
20. Đồng chí Thái Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
21. Đồng chí Nguyễn Thị Nga Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường.
22. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Lê - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường.
23. Đồng chí Trần Quang Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường.