6 tàu cá Nghệ An bốc cháy trong đêm, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 19 giờ 30 tối ngày (28/7) phát hiện một tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó tiếp tục lan sang nhiều tàu cá khác bên cạnh.

Cháy tàu tại Quỳnh Lưu tối 28/7. Ảnh: Tân Bảo

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng báo tin với chính quyền địa phương và Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An để có phương án chữa cháy kịp thời. Tuy nhiên, do trên các tàu có nhiều vật dụng dễ bén lửa cộng với gió thổi mạnh khiến tàu càng bốc cháy dữ dội.

Mặc dù đã được Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An cùng các lực lượng chức năng tại địa phương và người dân đã nỗ lực để chữa cháy nhưng vẫn không thể cứu được các tàu. Tính đến 21 giờ 30 tối cùng ngày, theo ghi nhận tại hiện trường có 6 tàu cá đã bị bốc cháy, trong đó có 05 chiếc bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn, còn 01 tàu bị cháy nhưng thiệt hại nhẹ.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Tân Bảo

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu), trong số 06 tàu cá bị cháy có 04 tàu cá của ngư dân xã Sơn Hải, 02 tàu của ngư dân xã Quỳnh Long. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy 06 tàu cá lên tới cả chục tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận các tàu cá để chữa cháy. Nguyên nhân vụ cháy tàu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.