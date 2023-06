(Baonghean.vn) - Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, chiều 15/6, tại sân vận động Vinh đã diễn ra Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

Tham dự buổi Lễ Bế mạc có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Hồ Văn Hùng - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Nguyễn Huy Cương - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị có đội bóng tham gia.

Buổi lễ bế mạc còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Tiên - Nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An; ông Nguyễn Hoàng Thụ - Nguyên Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao - những người đồng sáng lập, khởi xướng và tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần đầu tiên vào năm 1996; bà Phan Thị Thúy Liên - Nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Về phía Ban Tổ chức, có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; các nhà tài trợ; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và các cầu thủ tham dự giải đấu.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu thường niên nằm trong chương trình thi đấu hàng năm của tỉnh do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An phối hợp tổ chức.

Về tham dự giải lần này có 354 vận động viên thiếu niên - nhi đồng của 28 đội bóng đến từ các huyện, thành, thị. Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng 354 ba lô học sinh cho các vận động viên dự giải; tặng danh hiệu Cầu thủ học giỏi, đá bóng hay cho 98 em; trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cháu ở Làng trẻ em SOS Vinh, trao 18 chiếc xe đạp cho các cầu thủ là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trong khuôn khổ mùa giải năm nay đã diễn ra 53 trận đấu, bao gồm 34 trận ở lứa tuổi nhi đồng và 19 trận lứa tuổi thiếu niên. Giải đấu cũng đã thu hút đông đảo khán giả cùng lãnh đạo các huyện, thành, thị có đội bóng tham gia về dự khán và cổ vũ cho các em.

Công tác truyền thông về giải đấu được thực hiện bài bản, kịp thời và chuyên nghiệp trên nhiều nền tảng. Báo Nghệ An đã truyền hình trực tiếp 30 trận bóng ở cả hai lứa tuổi cùng 60 video clip highlight các trận đấu, các bàn thắng đẹp và gần 200 tin, bài, chùm ảnh về các trận đấu, cũng như những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ trên các ấn phẩm và các nền tảng số của Báo Nghệ An.

Bên cạnh những trận cầu nảy lửa, các cầu thủ nhí về tham dự giải cũng đã có một mùa hè hết sức ý nghĩa với những trải nghiệm bên lề giải đấu, như được giao lưu với các huấn luyện viên và ngôi sao bóng đá nổi tiếng Việt Nam như Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Bách, Đặng Văn Lắm…; được tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích tại Bảo tàng Nghệ An.

Ở trận chung kết lứa tuổi thiếu nhi diễn ra vào buổi sáng ngày hôm nay (15/6), Nhi đồng Tân Kỳ đã xuất sắc đánh bại Nhi đồng Quỳ Hợp với tỷ số 3-1 để lên ngôi Vô địch.

Trận chung kết lứa tuổi thiếu niên giữa Đội Thiếu niên TP.Vinh và Thiếu niên Quỳnh Lưu diễn ra vào hồi 16h30' cùng ngày đã diễn ra vô cùng gay cấn. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Thiếu niên Quỳnh Lưu đã xuất sắc đánh bại Thiếu niên TP.Vinh với tỷ số 3-2 để lên ngôi Vô địch.

Tại lễ bế mạc, ở lứa tuổi nhi đồng, ngoài việc trao danh hiệu vô địch cho các cầu thủ Tân Kỳ, giải Nhì cho Quỳ Hợp, và 2 đội đồng giải Ba là Thanh Chương và TP.Vinh. Ban Tổ chức còn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho em Cao Huy Hoàng - cầu thủ mang áo số 4 của Tân Kỳ; Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về em Thái Văn Tuấn Duy đến từ Nhi đồng Quỳ Hợp; Có 4 cầu thủ cùng giành giải Vua phá lưới với 6 bàn thắng là Đinh La Thăng (Thanh Chương), Lữ Quốc Thịnh (Tương Dương), Vũ Đức Anh (Yên Thành), Trần Đăng Đạt (Tân Kỳ).

Ở lứa tuổi thiếu niên, ngoài đội bóng Quỳnh Lưu xuất sắc giành ngôi Vô địch, TP.Vinh đạt giải Nhì và đồng giải Ba là Yên Thành và TX.Hoàng Mai, Ban Tổ chức còn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho em Nguyễn Đình Thương của Đội Thiếu niên Quỳnh Lưu; trao giải Thủ môn xuất sắc nhất cho em Ngô Xuân Phong (TP.Vinh). Đặc biệt, có 5 cầu thủ cùng trở thành Vua phá lưới với 5 bàn thắng là: Nguyễn Mạnh Phú (TP.Vinh), Nguyễn Đình Thương (Quỳnh Lưu), Nguyễn Văn Sang (Yên Thành), Hồ Đăng Nhật (Yên Thành), Vũ Ngọc Chung (TX.Hoàng Mai).

Ngoài ra, 2 đội bóng Thiếu niên Đô Lương và Nhi đồng Nam Đàn đạt giải Phong cách./.