Cách chỉnh ghế lái ô tô chuẩn không đau lưng

Điều chỉnh ghế lái chuẩn sẽ giúp không bị đau lưng và tạo sự thoải mái, thuận lợi trong khi điều khiển phương tiện, giúp an toàn trong cả quá trình lái xe. Vì thế điều chỉnh ghế lái ô tô thế nào cho phù hợp là câu hỏi mà nhiều tài xế quan tâm.

Cách chỉnh ghế lái ô tô cho phù hợp

Độ cao của ghế chuẩn xác nhất là khi người lái có thể nhìn rõ kính chắn gió và cửa kính xe. Ngồi trên ghế lái, phần hông và đầu gối tài xế phải ngang nhau. Trong trường hợp xe không có tính năng điều khiển chiều cao ghế thì có thể sử dụng thêm đệm lót ghế ô tô để nâng chiều cao. Tuy nhiên lưu ý không chỉnh ghế quá cao bởi sẽ bị cúi người khi lái xe.

Về khoảng cách, hãy trượt ghế ra phía sau một khoảng lớn, ngồi vào ghế rồi từ từ trượt về trước để tìm được điểm dừng chính xác. Khoảng cách ghế chính xác là khi: Chân không phải duỗi hết cỡ để đạp chân ga/phanh cũng không bị co; Đầu gối chỉ hơi gập nhẹ; Ngồi tựa sát vào ghế, giữa chân và ghế có một khe trống đủ đặt vừa 2 ngón tay; Tay cầm vô lăng với khuỷu tay tạo một góc khoảng 120 độ, khoảng cách vai đến vô lăng tầm 25 - 30 cm.

Chỉnh tựa lưng ghế lái chuẩn là tựa lưng tạo với đệm ngồi một góc 100 độ. Nếu vai bị nhấc ra khỏi tựa lưng khi xoay vô lăng nghĩa là tựa lưng bị ngả ra sau quá nhiều. Nếu khuỷu tay co nhiều nghĩa là tựa lưng bị đứng.

Khi chỉnh tựa lưng đúng chuẩn, người lái sẽ dễ dàng điều khiển vô lăng với khuỷu tay chỉ hơi gập nhẹ (khoảng 120 độ), cơ thể luôn áp vào tựa lưng, phần mông sát với ghế. Điều này giúp lưng được nâng đỡ, từ đó tránh ngồi lái xe nhiều bị đau lưng.

Chỉnh tựa đầu ghế xe sao cho đỉnh đầu ngang với cạnh trên của tựa đầu. Nếu đầu bị cao hơn tựa đầu thì cần kéo cao tựa đầu lên. Nếu đầu bị thấp hơn tựa đầu thì cần chỉnh hạ thấp tựa đầu xuống. Nếu muốn vùng cổ và gáy được nâng đỡ tốt hơn, giảm mỏi cổ khi lái xe nhiều thì có thể trang bị thêm gối tựa đầu ô tô.

Khoảng cách giữa ghế và chân ga, chân phanh phải vừa đủ tầm để chân vừa thoải mái, vừa có thể xử lý mềm mại với các tình huống cần đạp phanh hay đạp ga.

Trượt ghế cho đến khi đầu gối gập nhẹ khi nhấn ga

Đẩy ghế về phía trước nếu chân đang ở tư thế bị duỗi quá nhiều - có thể xảy ra tình trạng phải rướn chân khi muốn đạp phanh/ đạp ga.

Đẩy ghế về phía sau nếu chân đang ở tư thế bị gập quá nhiều.

Giữ cho đầu gối gập nhẹ khi lái không chỉ giúp thao tác lái được thoải mái mà còn tránh được tình trạng đau/ mỏi gối, đặc biệt khi lái xe đường dài. Thông thường, góc gập chân được khuyến nghị là khoảng 130 độ.

Người lái có thể ước lượng góc gập chân bằng cách sau: Đặt hai ngón tay vào giữa cạnh ghế và khe chân. Chỉnh ghế sao cho hai ngón tay đặt vừa khe trống này.

Dù là người thấp hay người cao, thì độ cao chuẩn xác của ghế là người lái có thể nhìn rõ kính chắn gió và cửa kính xe - tức phải quan sát được bao quát tình hình giao thông phía trước.

Người lái cần chỉnh độ cao của ghế sao cho phần hông và đầu gối phải ngang nhau và có thể quan sát được rõ kính chắn gió và cửa sổ xe.

Nếu ghế quá thấp, người lái không thể nhìn được phần gần đầu mũi xe, sẽ gặp tình trạng phải rướn người. Nếu ghế quá cao, người lái phải cúi xuống mới có thể nhìn ra kính chắn gió và cửa sổ xe.

Tư thế ngồi chuẩn khi lái xe ô tô. Ảnh minh hoạ

Sau khi chỉnh độ cao của ghế và khoảng cách của ghế tới chân ga và chân phanh, người lái hãy thử nhấn chân phanh hết cỡ để kiểm tra. Nếu khi nhấn chân phanh hết cỡ, gót chân bị nhướn lên trên, điều này có nghĩa chỗ ngồi được điều chỉnh hơi xa, cần phải xích ghế lại gần.

Chỉnh đệm đỡ thắt lưng, phần nhô lên ở dưới tựa lưng ghế chính là đệm đỡ thắt lưng. Chỉnh đệm này sao cho cạnh dưới nằm ngang với đường eo lưng. Độ sâu của đệm lấp đầy đường cong lưng dưới. Nếu xe không được bố trí sẵn đệm lưng có thể tự trang bị thêm. Việc sử dụng đệm lưng sẽ giúp nâng đỡ và giảm áp lực cho các đốt sống dưới, hạn chế tình trạng ngồi lái xe nhiều bị đau lưng.

Tư thế ngồi lái xe ô tô đúng cách

Cơ thể phải luôn áp sát vào lưng ghế với phần lưng áp sát vào tựa lưng ghế và phần mông áp sát sâu vào ghế. Nếu cơ thể áp sát vào ghế nhưng tay phải với tới vô lăng hay chân phải chòm tới bàn đạp ga/phanh thì cần chỉnh lại ghế ngồi chứ không phải cơ thể. Việc áp sát vào lưng ghế sẽ giúp cột sống được nâng đỡ, giảm áp lực, từ đó tránh tình trạng đau lưng khi ngồi lái xe nhiều.

Cầm vô lăng ở vị trí 9 và 3 giờ, tưởng tượng vô lăng là một mặt đồng hồ, thì tay trái sẽ đặt vào vị trí 9 giờ, còn tay phải đặt vào vị trí 3 giờ. Đây là cách cầm vô lăng chuẩn nhất. Luôn điều khiển vô lăng bằng hai tay vì lái xe bằng một tay dễ khiến vặn đốt sống gây đau lưng.

Chân phải điều khiển bàn đạp ga và phanh. Đặt chân phải thẳng hàng với bàn đạp phanh (ở giữa). Khi lái xe vẫn giữ nguyên gót chân tại vị trí này, chỉ đẩy mũi chân hướng về bàn đạp ga. Khi cần đạp phanh thì nhả chân ga, chuyển mũi chân trở về hướng thẳng để nhấn bàn đạp phanh.

Nếu chạy xe hộp số sàn thì chân trái dùng để điều khiển bàn đạp côn. Nếu chạy xe hộp số tự động, hộp số tự động vô cấp, hộp số ly hợp kép…chân trái luôn giữ cố định trên chỗ để chân bên trái, tuyệt đối không sử dụng chân trái để đạp phanh. Như vậy người lái sẽ tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn “không ga thì phanh”.

Thắt dây an toàn vắt qua xương chậu. Nhiều người thường thắt dây an toàn vòng qua đùi hay bụng. Kiểu thắt này hoàn toàn sai. Vị trí đúng khi thắt dây an toàn là đai ngang phải bám vào xương chậu.