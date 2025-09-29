Thứ Hai, 29/9/2025
Cảnh sát Nghệ An kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt do bão số 10

Chu Minh 29/09/2025 06:51

Do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng 29/9, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra 2 vụ sập, tốc mái nhà dân và công trình khiến 8 người bị mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện, cứu người an toàn.

Khoảng 02h55’ ngày 29/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt trong nhà tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

1.ảnh pv
CBCS Đội CC&CNCH số 1 tiếp cận hiện trường nhà dân bị tốc mái, cứu người mắc kẹt trong đêm bão. Ảnh: Chu Minh

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân. Đến khoảng 04h05’ cùng ngày, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn; 1 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó, vào 04h03’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Đơn vị đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

3.ảnh pv
Cảnh sát PCCC&CNCH đưa nạn nhân ra khu vực an toàn trong mưa bão. Ảnh: Chu Minh

Do ảnh hưởng mưa bão, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đến 04h50’ cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Hiện các nạn nhân đã được đưa về tại Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 để ổn định sức khỏe, tiếp tục được chăm sóc.

7.ảnh pv
Lực lượng CNCH phối hợp cùng y, bác sĩ chăm sóc nạn nhân bị thương sau khi được cứu ra ngoài. Ảnh: Chu Minh

Hai vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp, song lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Nghệ An đã chủ động, kịp thời xử lý, cứu người hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao vì nhân dân phục vụ.

      Cảnh sát Nghệ An kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt do bão số 10

