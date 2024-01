Câu lạc bộ Công an Hà Nội đón hàng loạt người Thái sau khi HLV Kiatisak tiếp quản 'ghế nóng'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội sẽ có thêm những sự bổ sung cần thiết cho HLV Kiatisak khi chiến lược gia Thái Lan chính thức tiếp quản "ghế nóng".

Để hỗ trợ tốt nhất cho tân HLV Kiatisak, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang lên kế hoạch ký thêm hợp đồng với một số trợ lý của chiến lược gia người Thái Lan. Sau một thời gian thương thảo và trao đổi, HLV Kiatisak đã nhận lời dẫn dắt Công an Hà Nội đến hết mùa giải 2023/24. Đây là một tin rất bất ngờ khi trước đó Công an Hà Nội được cho là đã liên lạc với HLV Mano Polking.

Theo kế hoạch ban đầu, Ban lãnh đạo của Công an Hà Nội muốn HLV Kiatisak ra Thủ đô ngay từ ngày 11/1 để làm quen đội bóng. Tuy nhiên, "Zico Thái" muốn lùi thời hạn để nói lời chia tay đến bạn bè, đồng nghiệp và các học trò tại Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Kiatisak sẵn sàng tiếp quản "ghế nóng" tại Công an Hà Nội.

HLV Kiatisak sẽ bay ra Hà Nội vào ngày 13/1 rồi đến ngày 15/1, Kiatisak sẽ có buổi huấn luyện đầu tiên với đội bóng mới. Để hỗ trợ tối đa HLV Kiatisak, Công an Hà Nội cũng đồng ý ký thêm hợp đồng với hai trợ lý cũ của ông là Bundit Thiabthong, Witoon Mingkwan (HLV thể lực) và một trợ lý phiên dịch tiếng Thái.

HLV Kiatisak sẽ có hơn 1 tháng để rèn quân, làm quen đội bóng mới và xây dựng hệ thống chiến thuật của mình trước khi có trận ra mắt tại vòng 9 V-League gặp Câu lạc bộ TP.HCM vào ngày 18/2.

Nhiệm vụ của HLV Kiatisak tại Công an Hà Nội sẽ không dễ dàng khi phải giúp nhà ĐKVĐ V-League trở lại đường đua vô địch. Công an Hà Nội hiện đang xếp hạng 5 với 12 điểm sau 8 trận, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định.

Chiến lược gia người Thái Lan sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ từ ê-kip đồng hương.

Mới đây, tờ Idoojung của Thái Lan đã đưa tin HLV Kiatisak đang tính đến việc đưa 2 ngôi sao Thái Lan sang thi đấu tại Công an Hà Nội, đó là tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathon Bunmathan. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là cú nổ lớn của bóng đá Đông Nam Á.

Chanathip sau khi nói lời chia tay Câu lạc bộ Kawasaki Frontale (Nhật Bản) đã về đầu quân cho Pathum United của Thái Lan. Trong khi đó, hậu vệ đội trưởng Đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan đang thi đấu trong màu áo Buriram United. Cả hai đều là những nhân tố nổi bật và xuất sắc nhất của bóng đá xứ chùa Vàng thời điểm hiện tại.