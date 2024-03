Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự sinh hoạt Chi bộ xóm Sen 2, xã Kim Liên (Nam Đàn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nam Đàn; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2024 của Chi bộ xóm Sen 2, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn). Ảnh: Phạm Bằng

ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Xóm Sen 2, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) được sáp nhập từ xóm Sen 3 và xóm Sen 4 cũ, là xóm trung tâm của khu vực Làng Sen, nằm sát với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Chi bộ xóm Sen 2 có 49 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên được miễn sinh hoạt do tuổi cao sức khỏe yếu.

Xóm 2 là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của xã. Nhân dân trong xóm luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Bí thư Chi bộ xóm Sen 2 điều hành buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, 300 hộ dân trong xóm đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xóm “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đời sống nhân dân trong xóm ngày càng được nâng lên, từ năm 2019 đến nay xóm không có hộ nghèo.

Đến nay, toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn của xóm đã được nhựa hóa và bê tông hóa. 10 hộ trong xóm đã xây dựng và được công nhận vườn mẫu, bước đầu cho thu nhập từ kinh tế vườn.

Các đảng viên trong Chi bộ xóm Sen 2 tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 3/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể luôn được coi trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo.

Tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3, các đảng viên Chi bộ xóm Sen 2 được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 của xã Kim Liên; dự thảo Nghị quyết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 của Chi bộ.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã cho ý kiến vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 2 của chi bộ; góp ý vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3 về công tác phát triển đảng viên; sản xuất nông nghiệp; tình hình an ninh trật tự; hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2024; phát triển du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường...

TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIỮ VỮNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ Chi bộ xóm Sen 2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp tham dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ cơ sở nhằm nắm bắt tình hình thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời lắng nghe ý kiến của các đảng viên trong chi bộ cơ sở.

Qua dự sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, nội dung sinh hoạt Chi bộ xóm 2 và các bước sinh hoạt được tiến hành đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận trách nhiệm, thể hiện tinh thần dân chủ, cởi mở; nội dung thảo luận bám sát tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ xóm Sen 2. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, Chi bộ xóm Sen 2 đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ trong công tác Đảng nói riêng và lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương nói chung.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng nỗ lực và những kết quả mà Chi bộ xóm 2 đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số vấn đề mà Chi bộ xóm Sen 2 cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn như công tác phát triển đảng viên, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Thường trực Huyện uỷ Nam Đàn và lãnh đạo xã Kim Liên tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, trong điều kiện còn khó khăn nhưng cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, chăm lo, đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán 2024 an vui, an toàn, an ninh, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách, để ai cũng có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ lớn nhất là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Hiện tỉnh đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để trình Quốc hội ban hành, với mục tiêu tạo nguồn lực, động lực mới, mạnh hơn cho sự phát triển dài hạn của tỉnh.

Các đảng viên trong Chi bộ xóm Sen 2 tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh; tập trung thực hiện 3 Đề án lớn: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam.

Ngoài ra, tỉnh đang tập trung hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm và 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược là đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; thực hiện tốt cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nhằm tăng thêm nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để thực hiện các mục tiêu của Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã, Chi bộ xóm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Chi bộ xóm Sen 2 tiếp tục giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong chi bộ; quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho Chi bộ xóm Sen 2. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân; đề cao trách nhiệm nêu gương, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, giữ vững tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu mà xóm và xã đã đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo huyện Nam Đàn quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của Chi bộ xóm Sen 2.