Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chuyển đổi số trên 5 nhiệm vụ chính

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thời gian tới tập trung quan tâm thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên 5 nhiệm vụ chính: Chính quyền số, hạ tầng số, nhân lực số, từng bước kinh tế số và an toàn, an ninh thông tin mạng.

Chiều 20/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ngành trong 8 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2022 và trọng tâm công tác đến năm 2024.

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

ĐẢM BẢO THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Nguyên Hào cho biết, từ năm 2021 đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, quyết định quan trọng. Đặc biệt, Sở đã tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin liên tục được mở rộng tới khắp các vùng, miền với chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng cao; đã đầu tư xây dựng được cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, đáp ứng việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Qua rà soát, đánh giá, hiện nay tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 22/22 nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được đẩy mạnh. Công tác chỉ đạo phát triển hạ tầng truyền thông và thông tin tiếp tục được quan tâm. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, điều hành và nhu cầu của xã hội. Tiếp tục duy trì và phát triển có nề nếp các hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tổ chức thực hiện kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông vẫn còn khó khăn. Số lượng trang thông tin điện tử trên địa bàn lớn nên công tác theo dõi, quản lý gặp nhiều khó khăn, việc phát hiện trang thông tin điện tử vi phạm có khi chưa kịp thời.

Mặt khác, cơ sở hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn yếu và chưa đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thanh phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền. Cơ sở vật chất của hệ thống đài truyền thanh cơ sở còn thiếu và yếu. Hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn cả về nhân lực, tài chính, trang thiết bị...

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp viễn thông báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời đề xuất các giải pháp phối hợp trong thời gian tới, cho ý kiến vào các đề xuất, kiến nghị của Sở.

Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ với những khó khăn, nhiệm vụ nặng nề của Sở Thông tin và Truyền thông và đồng tình, đánh giá cao kết quả, nỗ lực của cấp uỷ, ban giám đốc, công chức, viên chức của Sở trong thời gian qua.

Thời gian tới, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Sở quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ trong cơ quan phát triển; làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

TẬP TRUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHỤC VỤ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, thông tin và truyền thông là lĩnh vực đặc thù, rộng, nhưng lại đòi hòi chuyên môn sâu, vận động nhanh, yêu cầu thay đổi liên tục để thích ứng. Đồng thời, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, năm 2021 và 8 tháng năm 2022.

Điểm qua một số kết quả nổi bật của Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Sở thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả; tích cực hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ các cơ quan. Tích cực trong đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sở đã tích cực tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng tốt; Tổ chức duy trì cơ bản ổn định hoạt động báo chí, xuất bản...

Trên cơ sở chỉ ra các tồn tại, khó khăn, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; có rà soát, đánh giá lại, đề xuất điều chỉnh phù hợp; quan tâm hoàn thiện công tác quy hoạch của ngành. Tập trung quan tâm thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên 5 nhiệm vụ chính: Chính quyền số, hạ tầng số, nhân lực số, từng bước kinh tế số và an toàn, an ninh thông tin mạng.

Đặc biệt, phải xây dựng được kho cơ sở dữ liệu dùng chung, vấn đề này không phải trách nhiệm chỉ riêng Sở Thông tin và Truyền thông mà là của tất cả các sở, ngành; Triển khai hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh, Đề án xây dựng đô thị thông minh, Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành, trong đó điều chỉnh bổ sung chức năng của Sở; tiếp tục đảm bảo duy trì, tạo thuận lợi nhất trong thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sự kiện lớn của tỉnh.

Tăng cường quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, theo hướng truyền thanh thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng phục vụ tối đa người dân, để người dân vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng cần tiếp tục quan tâm quản lý hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, phát hành, góp phần thay đổi môi trường mạng xã hội, các trang thông tin điện tử tích cực hơn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, nhất là những lĩnh vực người dân quan tâm, lĩnh vực cản trở sự phát triển của tỉnh.

Quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy, kiện toàn Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban; tăng cường đào tạo cán bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho chủ trương giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời giao các sở, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện để Sở phát triển, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.