CIA cung cấp thông tin về các lãnh đạo Hamas cho Israel

(Baonghean.vn) - Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang giúp Israel thu thập thông tin tình báo về các quan chức hàng đầu của Hamas, các quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ New York Times.

Các nguồn tin cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã ra lệnh thành lập một lực lượng đặc nhiệm tập trung vào Hamas trong những ngày sau cuộc tấn công của nhóm phiến quân vào Israel ngày 7/10. Đơn vị này chỉ tập trung vào các quan chức cấp cao. Các quan chức cho hay CIA cũng đã nâng mức độ ưu tiên đối với Hamas từ cấp 4 lên cấp 2, nhằm giải phóng nguồn tài chính bổ sung cho hoạt động thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, với việc biên giới của Gaza thậm chí còn bị phong tỏa chặt chẽ hơn so với trước chiến tranh và mạng lưới liên lạc bị Israel cố tình làm gián đoạn, tờ New York Times thừa nhận “sẽ cần thời gian để phát triển các nguồn lực (con người) mới”.

Thủ lĩnh Hamas ở Gaza Yahya Sinwar. Ảnh: Getty

Washington trước đây dựa vào Tây Jerusalem để biết thông tin về Hamas nhưng đã hoảng hốt khi biết rằng chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nắm giữ thông tin chi tiết về kế hoạch tấn công Israel của nhóm phiến quân này, có mật danh là Bức tường Jericho, trong hơn một năm mà không chia sẻ thông tin rộng rãi trong nội bộ Israel hoặc với Mỹ. Mỹ được cho là hy vọng rằng việc tập trung vào các chiến binh Palestine cấp cao sẽ giảm thiểu một số hậu quả tiêu cực từ sự tàn phá của Tây Jerusalem đối với dân thường và cơ sở hạ tầng của Gaza. Các quan chức nói với tờ New York Times rằng họ lo ngại rằng việc Israel tập trung vào các thành viên cấp thấp của Hamas là “sai lầm”, giải thích những thành viên này có thể dễ dàng được thay thế. Ngoài ra, họ cho biết, rủi ro đi kèm đối với dân thường là quá cao và thậm chí có thể khuyến khích những người không phải chiến binh tham gia cuộc kháng chiến của phiến quân.

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, Tướng Michael Erik Kurilla, và một số quan chức quân sự cấp cao khác đã nhiều lần tới Israel để kêu gọi nước này tập trung vào các thủ lĩnh Hamas thay vì các tay súng cấp trung hoặc cấp thấp. Israel tuyên bố vào cuối năm 2023 rằng nước này đã tiêu diệt khoảng 1/3 trong số 20.000-25.000 chiến binh Hamas được cho là đóng tại Gaza./.

