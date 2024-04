Tiết lộ số lượng tên lửa ATACMS được Mỹ chuyển cho Ukraine

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tờ New York Times cho biết, Mỹ bí mật chuyển hơn 100 tên lửa hành trình tầm xa ATACMS cho Ukraine.

Tên lửa chiến thuật tác chiến tầm xa ATACMS. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, tờ New York Times của Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đã chuyển hơn 100 tên lửa chiến thuật tác chiến tầm xa ATACMS cho Ukraine.

"Vào giữa tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã bí mật phê chuẩn quyết định gửi hơn 100 tên lửa tầm xa, cũng như số lượng lớn bom chùm. Chúng là nằm trong đợt chuyển giao vũ khí trị giá 300 triệu USD cho Ukraine vào tháng 3/2024"- New York Times chỉ ra.

Theo New York Times, Mỹ đã bí mật cung cấp ATACMS cho Ukraine ngay cả khi lưỡng viện thông qua gói viện trợ 61 tỷ USD, và quân đội Ukraine đã ngay lập tức sử dụng số vũ khí này.

New York Times còn cho hay, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công Crimea.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ngày 25/4 đã từ chối nêu đặc điểm của tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS cung cấp cho Ukraine.

Đại diện này cho biết: "Thật không may, vì lý do an ninh hoạt động, chúng tôi không thể xác nhận mẫu mã, chủng loại, số lượng hoặc thời gian giao hàng".

Trước đó, ngày 24/4, Lầu Năm Góc xác nhận về việc chuyển tên lửa ATACMS cho Kiev để sử dụng "trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine".

Về phía Nga, Moskva đã nói về việc quân đội Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS từ năm ngoái, nhưng theo truyền thông Mỹ, lần giao hàng này lần đầu tiên bao gồm một sửa đổi với bán kính tiêu diệt 300 km, trong khi trước đó phía Mỹ cho biết tên lửa có tầm bắn 160 km.