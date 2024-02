Nga: Việc Mỹ gửi tên lửa GLSDB tầm xa cho Ukraine là 'phản ứng đặc biệt' trước cuộc tấn công Il-76

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quân đội Mỹ kiểm tra lô vũ khí cung cấp cho Ukraine. Ảnh: AFP

"Thay vì thừa nhận tội ác khủng khiếp của các “khách hàng” của chính mình, Mỹ lại đang gửi cho họ những vũ khí chết người mới. Vì vậy, thậm chí không phải bằng lời nói mà bằng hành động, kích động những kẻ bù nhìn thực hiện những hành vi tàn bạo mới”- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhấn mạnh trong một bình luận với giới truyền thông.

Theo Đại sứ Antonov, việc Washington xác nhận rằng một chuyến hàng đạn tầm xa GLSDB đang trên đường tới Kiev là sự “phủ nhận mọi đảm bảo” của Nhà Trắng về mong muốn đạt được kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Antonov cho rằng, hành động này cho thấy ý định kéo dài sự thống khổ của chính quyền Kiev, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với những thương vong mới, bao gồm cả dân thường Ukraine và Nga.

Với tư cách là người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, nhà Ngoại giao Konstantin Gavrilov nhắc lại Mỹ đã chuyển giao các loại đạn GLSDB có độ chính xác cao cho lực lượng vũ trang Ukraine để phục vụ cuộc chiến chống lại các lực lượng vũ trang Nga.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị Mỹ Victoria Nuland cho biết, Mỹ sẽ sớm cung cấp tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao GLSDB cho Ukraine. Theo nguồn tin của Reuters, lô hàng này sẽ được giao trong “vài ngày” nữa.

Điều đáng chú ý, Lầu Năm Góc đã hứa cung cấp cho Ukraine đạn pháo GLSDB với tầm bắn lên tới 150 km, vào một năm trước, cụ thể vào tháng 2 năm 2023, đưa chúng vào gói viện trợ quân sự tiếp theo. Đồng thời, chính quyền Mỹ để lại cho Kiev quyền quyết định khả năng sử dụng đạn tầm xa ở Crimea.

Sau đó, vào ngày 28/3/2023, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, tên lửa dẫn đường GLSDB lần đầu tiên đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối xác nhận thông tin này .

Vào ngày 30/1/2024, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, Patrick Ryder, đã tuyên bố Lầu Năm Góc sẵn sàng chuyển tên lửa GLSDB có độ chính xác cao cho Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ ngày giao hàng cụ thể “vì lý do an ninh”. Đồng thời, đại diện Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Kiev và các “đối tác công nghiệp” của nước này để Ukraine nhận và có thể sử dụng số tiền do Mỹ cung cấp “càng sớm càng tốt”.

Cùng ngày, Politico dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết quả bom GLSDB, có khả năng bao phủ khoảng cách khoảng 150 km, dự kiến ​​sẽ mang lại cho Ukraine tiềm năng tấn công lớn hơn và sẽ bổ sung cho kho vũ khí tầm xa của Kiev.

Theo Politico, GLSDB được phát triển bởi Công ty Saab của Thụy Điển và Boeing của Mỹ và bao gồm một “quả bom dẫn đường có độ chính xác cao” nặng khoảng 115 kg, gắn vào động cơ tên lửa.