Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An và trọng trách nặng nề tại đội bóng hạng nhất

Kết thúc vòng đấu thứ 12 với trận hòa 1 - 1 trước Long An, huấn luyện viên Phạm Thành Lương đã quyết định chia tay Câu lạc bộ Hòa Bình. Sự ra đi của cựu tuyển thủ Lương "dị" là tất yếu, bởi đội bóng Tây Bắc đã trải qua chuỗi trận vô cùng bết bát (thắng 2, hòa 5 và thua 5), phải nắm giữ vị trí áp chót trên bảng xếp hạng của giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024.

Huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng đang hướng dẫn học trò. Ảnh: FBNV

Thay vì tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội nhà, Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ Hòa Bình đã đặt niềm tin vào trợ lý Hồ Thanh Thưởng. Dưới sự tiếp quản của "vị thuyền trưởng" đến từ Nghệ An, Câu lạc bộ Hòa Bình đã có những chuyển biến khá tích cực, đặc biệt là ở tinh thần thi đấu. Dù vậy, ở chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng tại vòng 14, đội bóng Tây Bắc vẫn phải đón nhận trận thua với tỷ số 0 - 2.

Huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng (bên trái). Ảnh: FBNV

Thất bại nêu trên cùng với trận hòa 0 - 0 của Phú Thọ trước Phù Đổng Ninh Bình, khoảng cách điểm số giữa Câu lạc bộ Hòa Bình và đội bóng đất Tổ chỉ còn lại 5 điểm. Với việc giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024 mới chỉ trôi qua hơn 1/2 chặng đường, nguy cơ xuống hạng của Câu lạc bộ Hòa Bình là hết sức rõ ràng. Đủ thấy, nhiệm vụ của huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng là nặng nề đến thế nào.

Theo đánh giá của giới chuyên môn thì Câu lạc bộ Hòa Bình là đội bóng có chất lượng cầu thủ thuộc hàng khiêm tốn nhất tại giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024. Trong danh sách đăng ký của đội bóng Tây Bắc, đa phần là những cầu thủ trẻ, những cái tên khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cho nên, thật khó mà "gột nên hồ" với nguồn "bột" như vậy.

Tuy nhiên, chia sẻ với Báo Nghệ An, huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng lại dành niềm tin tuyệt đối cho các học trò của mình: "Đúng là các cầu thủ của Câu lạc bộ Hòa Bình còn non kém kinh nghiệm trận mạc, nhưng họ lại có sự khát khao, sự táo bạo của tuổi trẻ và một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tôi tin, thầy trò chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được những khó khăn, để không phụ lại tình cảm của người hâm mộ".

Hy vọng rằng, với kinh nghiệm được tích lũy sau nhiều năm chơi bóng tại V.League cho Sông Lam Nghệ An và làm công tác huấn luyện cho Trung tâm đào tạo T&T-VSH (thị xã Cửa Lò), sẽ giúp "thuyền trưởng" Hồ Thanh Thưởng chèo lái con thuyền Hòa Bình cập bến an toàn tại giải hạng nhất Quốc gia năm nay. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn là vị chiến lược gia người Nghệ An sẽ được Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ Hòa Bình trao cho bản hợp đồng mới./.