Đức cho biết phần lớn quân đội sẽ chuyển giao dưới sự chỉ huy của NATO vào năm 2025

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS ngày 10/5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố phần lớn Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức) sẽ được chuyển giao dưới sự chỉ huy của NATO vào năm 2025. Khoảng 35.000 binh lính trong số đó sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

"An ninh của các đồng minh là an ninh của chúng tôi. Do đó, vào năm tới, phần lớn Bundeswehr sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của NATO, và khoảng 35.000 quân trong số đó sẽ ở trạng thái sẵn sàng cao nhất" - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius chia sẻ tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Bộ trưởng Pistorius cho biết, trọng tâm đặc biệt của Đức vẫn là bảo vệ các đồng minh ở sườn Đông của NATO, từ vùng High North đến vùng Balkan, từ Biển Baltic đến Địa Trung Hải.

Ông Pistorius nhấn mạnh, Berlin đang dành những nguồn lực đáng kể để đảm bảo an ninh cho các đồng minh và NATO nói chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết thêm, nước này đang tăng cường sự hiện diện của quân đội ở sườn phía Đông của NATO. Về vấn đề này, ông Pistorius nhắc lại việc triển khai thường trực của một lữ đoàn Lực lượng vũ trang Đức ở Litva.

"Đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Đức" - Bộ trưởng Pistorius cho hay.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Đức cho biết, cùng với các đồng minh của mình, Berlin đang gửi một tín hiệu rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, "nếu bất kỳ người lính Nga nào đặt chân lên lãnh thổ đồng minh, chúng tôi sẽ bảo vệ từng inch lãnh thổ đó".

Trước đó, ngày 6/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm tới Litva, cho biết khoảng 35.000 quân nhân Đức sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong trường hợp khẩn cấp. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng, Bundeswehr sẽ tập trung vào việc bảo vệ Đông Bắc và Trung Âu./.