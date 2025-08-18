Thị trường Giá vàng chiều nay 18/8: Giá vàng trong nước và thế giới tăng lên đỉnh mới Giá vàng chiều nay 18/8/2025: Giá vàng trong nước tăng lên đỉnh mới, vàn thế giới tăng nhẹ lên gần 3350 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 18/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 18/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên đỉnh mới so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 17/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,5-125 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 18/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 18/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 18/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

124 125

+500 +500 Tập đoàn DOJI

124 125

+500

+500 Mi Hồng

124,5 125

+500 +500 PNJ

124

125

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

124

125

+500 +500

Phú Quý 123 125

+300 +500

1. DOJI - Cập nhật: 18/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K AVPL/SJC HCM 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K AVPL/SJC ĐN 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 109,800 ▲500K 110,800 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 109,700 ▲500K 110,700 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 18/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 18/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 124,000 ▲500K 125,020 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124,000 ▲500K 125,030 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,000 ▲400K 119,600 ▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,000 ▲400K 119,500 ▲400K Nữ trang 99,99% 116,800 ▲400K 118,600 ▲400K Nữ trang 99% 112,925 ▲396K 117,425 ▲396K Nữ trang 68% 73,606 ▲272K 80,806 ▲272K Nữ trang 41,7% 42,411 ▲167K 49,611 ▲167K

Giá vàng thế giới chiều nay 18/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 18/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3347,8 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 11,62 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,35%, lên gần 3.350 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Trong khi đó, giá vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,4%, lên 3.394,90 USD.

Theo nhận định của Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, giá vàng ban đầu có xu hướng giảm nhưng sau đó đã phục hồi nhờ các nhà đầu tư mua vào ở mức giá khoảng 3.330 USD, coi đây là mức hợp lý để vào lệnh. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm so với mức tăng vào cuối tuần trước cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ cùng Tổng thống Zelenskiy thảo luận với Tổng thống Trump về tình hình Ukraine. Theo nguồn tin thân cận với giới chức Nga, trong các đề xuất hòa bình được Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump bàn thảo tại hội nghị Alaska, Nga sẽ trả lại một số khu vực nhỏ đang chiếm đóng ở Ukraine, trong khi Kyiv sẽ nhượng lại phần lớn vùng đất phía Đông mà Moscow chưa kiểm soát được.

Ông Waterer cho biết thêm: "Thị trường giá vàng đang diễn biến khá trầm lắng trước những cuộc gặp quan trọng tại Nhà Trắng trong tuần này, khi Tổng thống Zelenskiy trở lại Mỹ."

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming.

Theo khảo sát của Reuters, nhiều nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể tiếp tục giảm thêm một lần nữa vào cuối năm. Vàng, vốn không sinh lãi nhưng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, thường có xu hướng tăng giá khi lãi suất ở mức thấp.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,1%, lên 38,02 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,1%, lên 1.336,79 USD, trong khi palladium tăng 0,1%, lên 1.113,52 USD.

Dự báo giá vàng

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết: "Giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tùy vào diễn biến, giá vàng có thể tăng hoặc giảm mạnh ngay lập tức."

Dù giá vàng hiện đang trong trạng thái khó xác định hướng đi, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của kim loại quý này trong tuần này, nhất là khi sự kiện Jackson Hole của Fed sắp diễn ra.

Theo ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, giá vàng đã có một đợt tăng đột biến khi có thông tin về thuế quan đối với vàng Thụy Sĩ, nhưng đà tăng này nhanh chóng bị đảo chiều. Sau đó, dữ liệu lạm phát khiến lãi suất tăng nhẹ, khiến thị trường trở nên thận trọng hơn.

Trước đây, ông Pavilonis từng dự đoán giá vàng có thể giảm xuống dưới 3.000 USD, nhưng hiện tại ông lại nhìn thấy khả năng tăng giá. Ông cho rằng nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và lạm phát tăng trở lại, vàng có thể nhận được đà tăng mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về rủi ro từ tình hình địa chính trị. Nếu có một thỏa thuận hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, điều này có thể gây áp lực giảm lên giá vàng. Dù vậy, ông vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục đi ngang trong thời gian tới.

Về mặt phân tích kỹ thuật, ông Pavilonis cho rằng nếu giá vàng không thể lập đỉnh mới vào tháng 10 hoặc tháng 11, khả năng cao là nó sẽ quay về mức hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 ngày, thậm chí có thể giảm xuống khoảng 2.964 USD.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng giá vàng có khả năng tăng trở lại. "Vàng đang ở vùng hỗ trợ quan trọng, và điều đáng chú ý hơn là hội nghị Jackson Hole sẽ diễn ra vào cuối tuần này," ông nói.

Stanley tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ không đưa ra những tuyên bố quá cứng rắn. "Tôi nghĩ họ sẽ trì hoãn các quyết định lớn và tiếp tục xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, và tuần này cũng không phải ngoại lệ," ông nhận định.