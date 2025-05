Thị trường Giá vàng hôm nay 26/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới dự báo giảm bất ngờ sau chỉ đạo mới nhất Giá vàng hôm nay 26/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới có tuần tăng gần 5%, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Tuy nhiên, dự báo giá vàng trong nước hôm nay sẽ có diễn biến bất ngờ hơn sau chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều tối 24/5: Đưa chênh lệch giá vàng với thế giới còn 1-2%

Giá vàng trong nước hôm nay 26/5/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 26/5/2025, giá vàng trong nước dự báo giảm mạnh sau chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tuy nhiên, giá tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua và tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 119-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118-121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với thứ 2 tuần trước.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 115,5-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 26/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/5/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

119 121

- - Tập đoàn DOJI

119

121

-

- Mi Hồng

119 120,5

- - PNJ

119

121

- - Vietinbank Gold

121



- Bảo Tín Minh Châu

119

121

- -

Phú Quý 118 121

- -

1. DOJI - Cập nhật: 26/5/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 119,000 121,000 AVPL/SJC HCM 119,000 121,000 AVPL/SJC ĐN 119,000 121,000 Nguyên liệu 9999 - HN 108,900 113,500 Nguyên liệu 999 - HN 108,800 113,400

2. PNJ - Cập nhật: 26/5/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 11.900 12.100 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 11.300 11.600 Vàng Kim Bảo 999.9 11.300 11.600 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 11.300 11.600 Vàng nữ trang 999.9 11.250 11.500 Vàng nữ trang 999 11.239 11.489 Vàng nữ trang 9920 11.168 11.418 Vàng nữ trang 99 11.145 11.395 Vàng 750 (18K) 7.890 8.640 Vàng 585 (14K) 5.993 6.743 Vàng 416 (10K) 4.049 4.799 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 11.300 11.600 Vàng 916 (22K) 10.294 10.544 Vàng 610 (14.6K) 6.280 7.030 Vàng 650 (15.6K) 6.740 7.490 Vàng 680 (16.3K) 7.085 7.835 Vàng 375 (9K) 3.578 4.328 Vàng 333 (8K) 3.060 3.810

3. SJC - Cập nhật: 26/5/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119,000 121,000 Vàng SJC 5 chỉ 119,000 121,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119,000 121,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 113,500 116,000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 113,500 116,100 Nữ trang 99,99% 113,500 115,400 Nữ trang 99% 109,757 114,257 Nữ trang 68% 72,129 72,129 Nữ trang 41,7% 41,776 41,776

Giá vàng thế giới hôm nay 26/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3358,12 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 159,45 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.130 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,25 triệu đồng/lượng.

Chiều tối ngày 24/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để bàn về công tác quản lý thị trường vàng. Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ ra nhiều vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, tình trạng găm hàng, thao túng giá của một số doanh nghiệp, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp và sự lỏng lẻo trong quản lý tại một số nơi.

Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần khẩn trương đưa mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới còn khoảng 1-2%, thay vì để trên 10% như hiện nay. Bên cạnh đó, cần có giải pháp tăng nguồn cung, hạn chế nhu cầu đầu cơ, siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, đầu cơ, thổi giá gây bất ổn thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng theo thủ tục rút gọn, hoàn tất trong tháng 6/2025. Về lâu dài, Chính phủ định hướng nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng để người dân có thể tự do giao dịch, mua bán. Đồng thời, cần tách bạch rõ ràng giữa vai trò quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng.

Đầu tuần này, giá vàng thế giới có diễn biến thú vị khi tăng gần 5% do nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về độ an toàn của trái phiếu toàn cầu. Nguyên nhân chính đến từ việc nhà đầu tư đang tìm kiếm các tài sản an toàn thay thế, khi niềm tin vào đồng USD và trái phiếu Mỹ bắt đầu giảm sút.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối tuần trước, khi Moody's hạ bậc xếp hạng nợ công của Mỹ. Ngay trong những phút cuối phiên giao dịch tuần đó, vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 3.200 USD/ounce. Đến cuối tuần này, kim loại quý tiếp tục tăng giá lên trên 3.300 USD.

Giữa tuần, nhu cầu với vàng bất ngờ tăng mạnh sau phiên đấu giá trái phiếu 20 năm kém thành công của Bộ Tài chính Mỹ. Sự kiện này gây hiệu ứng domino, đẩy lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 5%. Cùng lúc đó, đồng USD cũng giảm giá, chạm mức thấp nhất trong 3 tuần ở ngưỡng 99 điểm.

Không chỉ hưởng lợi từ biến động tại Mỹ, giá vàng còn được hỗ trợ bởi tình hình tại Nhật Bản. Các nhà phân tích cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng ở quốc gia này có thể làm đảo ngược chiến lược đầu tư mang tên "yen carry trade", từ đó gây ra những vấn đề về thanh khoản trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vàng ngày càng khẳng định vị thế là tài sản an toàn được ưa chuộng.

Tuần này sẽ bắt đầu trễ do nghỉ lễ Memorial Day vào thứ Hai (27/5), tuy nhiên thị trường vẫn sẽ đón nhận hàng loạt thông tin kinh tế quan trọng có thể tác động mạnh đến giá vàng. Vào thứ 3, giới đầu tư sẽ chú ý đến báo cáo đơn hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 4 và chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 5 tại Mỹ. Cùng ngày, Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ.

Sang thứ 4, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 5. Thứ 5 sẽ là một ngày bận rộn với các số liệu gồm: đơn xin trợ cấp thất nghiệp, báo cáo sơ bộ về tăng trưởng GDP quý I và doanh số nhà chờ bán. Vào cuối tuần, chỉ số PCE lõi sẽ được công bố. Tất cả đều là những chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Dự báo giá vàng

Với việc thực hiện theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, giá vàng trong nước dự báo sẽ bất ngờ giảm mạnh bất chấp các tín hiệu từ thị trường thế giới. Hiện nay, chênh lệch giá vàng với thế giới lên đến hơn 10%, nên việc giảm giá trong ngắn hạn là không thể tránh khỏi.

Theo khảo sát mới nhất về giá vàng tuần này từ Kitco News, tâm lý lạc quan đang quay trở lại với thị trường vàng. Cả giới phân tích Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân đều tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, sau đợt phục hồi ấn tượng gần đây.

Khảo sát của Kitco với 16 chuyên gia tài chính tại Phố Wall cho thấy không ai đưa ra dự báo tiêu cực. Trong số đó, 13 người dự đoán giá vàng sẽ tăng, chiếm 81%. Ba người còn lại cho rằng giá sẽ đi ngang, và không ai cho rằng vàng sẽ giảm giá. Ở khảo sát trực tuyến với 245 nhà đầu tư cá nhân, 63% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. 21% nhận định giá có thể giảm, trong khi 16% cho rằng vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty tư vấn đầu tư Asset Strategies International đánh giá giá vàng đang trong quá trình tích lũy và chuẩn bị bứt phá. Theo ông, lý do chính là việc Moody’s vừa hạ xếp hạng tín nhiệm của trái phiếu chính phủ Mỹ, kết hợp với khả năng Mỹ sẽ thông qua một dự luật chi tiêu quy mô lớn làm gia tăng thâm hụt ngân sách.

Ông Checkan cũng cho rằng việc vàng và bạc tăng giá trước các kỳ nghỉ lễ thường là tín hiệu tích cực. Những thời điểm thị trường thanh khoản thấp cũng là lúc giá dễ biến động, và các nhà đầu tư muốn có sẵn vị thế trước khi điều đó xảy ra. Tâm lý tích cực hiện tại cho thấy niềm tin vào xu hướng tăng giá của vàng đang được củng cố vững chắc từ cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng việc giá vàng chốt tuần trước vượt ngưỡng 3.355 USD/ounce có thể đánh dấu chấm dứt đợt điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo tâm lý trên thị trường trái phiếu có thể đang quá bi quan. "Điều tôi lo ngại là chúng ta đã đạt đỉnh của xu hướng giảm trên thị trường trái phiếu, điều này có thể kích hoạt đợt dịch chuyển sang tài sản rủi ro".

Giá vàng có thể được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế nhập khẩu từ châu Âu lên 50% từ ngày 1/6. "Lời đe dọa về thuế quan hôm nay là lời nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc chiến thương mại này chưa kết thúc, và nền kinh tế Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả - điều mà tôi cho là có lợi cho giá vàng," ông nhận định.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, cho biết đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thị trường hiện tại khá trung lập và giá vàng có thể biến động theo cả hai chiều. Dù vẫn có lý do để giữ vàng như một tài sản an toàn, nhưng ông nhấn mạnh rằng không có gì chắc chắn và khả năng điều chỉnh giảm vẫn có thể xảy ra.

Một số chuyên gia nhận định kỳ nghỉ Memorial Day của Mỹ có thể giúp giảm căng thẳng thị trường tạm thời, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn với vàng. Tuy nhiên, trong dài hạn, nếu căng thẳng thương mại và bất ổn kinh tế tiếp tục leo thang, vàng vẫn có thể duy trì đà tăng.