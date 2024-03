Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh: 'Tuyển Việt Nam tập trung tối đa để giành vé đi tiếp vòng loại World Cup'

(Baonghean.vn) - Tối 8/3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ XXI năm 2024.