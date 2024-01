HLV Nguyễn Huy Hoàng và ‘sứ mệnh’ mang tên U19 Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa công bố danh sách đội U19 tham dự Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2023.

Với một lực lượng gồm nhiều gương mặt triển vọng, người hâm mộ xứ Nghệ đang kỳ vọng huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và các cộng sự của mình sẽ giúp đội nhà đổi màu huy chương trong mùa giải năm nay.

Trở ngại ngay từ vòng loại

Đội U19 Sông Lam Nghệ An đang là đương kim Á quân của giải. Ảnh: Chung Lê

Đội U19 Sông Lam Nghệ An vừa lên đường vào Huế chuẩn bị cho vòng loại U19 Quốc gia 2023. Năm nay, Á quân U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở Bảng C. Đây là hứa hẹn là một bảng đấu khốc liệt, khó lường khi có Huế, Đà Nẵng, Sông Trà Quảng Ngãi, Quảng Nam. Trong đó, U19 Đà Nẵng và U19 Huế đều là những đội bóng đã thi đấu rất tốt trong mùa giải trước.

Mùa giải 2023, U19 Huế đã từng gây bất ngờ khi đánh bại U19 Sông Lam Nghệ An. Năm nay, với lợi thế sân nhà, U19 Huế có nhiều điều kiện để gây bất ngờ tại bảng C. Trong khi đó, bóng đá trẻ Đà Nẵng cũng luôn được đánh giá cao và các tài năng trẻ thường được cọ xát ở các giải đấu hạng Nhì, hạng Nhất. Trong 2 lần đối đầu gần nhất, U19 Đà Nẵng có thành tích 1 thắng, 1 hòa trước Sông Lam Nghệ An.

Đó có thể sẽ là hai đối thủ nặng ký nhất tại bảng C với Sông Lam Nghệ An. Theo nhận định, U19 Quảng Nam cũng là một ẩn số khó. Ngoại trừ Sông Trà Quảng Ngãi là cái tên mới, không có đại diện thi đấu tại V.League hay hạng Nhất và lực lượng không được đánh giá cao.

Với 36 đội bóng chia làm 7 bảng đấu, dự kiến trong đó có 6 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 7 đội đầu bảng cùng 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết.

Trường hợp có đội bóng địa phương đăng cai Vòng chung kết nằm ngoài danh sách này thì nghiễm nhiên đội bóng đó có 1 suất dự vòng chung kết. Khi đó chỉ có 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp. Vì vậy, vòng loại được dự rất khốc liệt khi chỉ có đội dẫn đầu là chắc chắn giành vé đến dự vòng chung kết (đội nhì bảng sẽ phải so kè thành tích với nhau để tranh vé vớt).

Do vậy, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng muốn chắc chắn góp mặt ở VCK thì phải đứng trên mọi đối thủ ở bảng C, trong đó chướng ngại lớn nhất là Đà Nẵng.

Bộ khung triển vọng

Trong danh sách đăng ký, HLV Nguyễn Huy Hoàng đăng ký 3 cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Đội 1 là thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này đều sẽ bận tập trung tại Đội 1 cho V.League 2023/24 vì Giải U19 Quốc gia diễn ra vào thời điểm quyết định của mùa giải chuyên nghiệp.

Với sự có mặt của 3 cầu thủ này trong danh sách đăng ký, tất nhiên, HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn có thể sử dụng họ trong một số trận đấu quan trọng, mang tính chất quyết định và được Đội 1 cắt cử xuống làm nhiệm vụ. Và Ban Huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An không thể xác định họ là những cầu thủ trụ cột.

Tiền vệ Lê Đình Long Vũ là một trong những cầu thủ quan trọng với U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trong danh sách đăng ký, HLV Nguyễn Huy Hoàng bắt buộc phải bổ sung nhiều những gương mặt U17 sinh năm 2006, thậm chí là 2007. Ở hàng phòng ngự, nếu Lê Nguyên Hoàng không thể thi đấu, vẫn có một số cầu thủ khá nổi bật như Nguyễn Mai Hoàng, Phan Văn Thành, Bùi Thanh Đức, Hoàng Minh Hợi.

Ở hàng tiền vệ, để thay thế cho Nguyễn Quang Vinh, vẫn còn đó Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung cho vị trí tiền vệ trung tâm. Lần này, U19 Sông Lam Nghệ An có khá nhiều tiền vệ cánh chất lượng khác như Nguyễn Trọng Sơn, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Lực, Lê Quang Sâm. Họ là những trụ cột của đội U17 Sông Lam Nghệ An giành tấm Huy chương Đồng mùa giải trước.

Trên hàng công, HLV Nguyễn Huy Hoàng đăng ký 3 tiền đạo Phạm Quốc Khánh, Phùng Văn Nam, Trần Quốc Hòa. Nhưng các tiền vệ khác như Mai Gia Bảo, Trương Văn Tuyển đều có thể chơi ở vị trí tiền đạo. Có khá nhiều cầu thủ mới lần đầu chơi tại giải U19 và chưa được cọ xát nhiều. Do đó, trọng trách và nhiệm vụ mài dũa, vai trò dẫn dắt của BHL SLNA là rất lớn.

Lứa cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An trong tay HLV Nguyễn Huy Hoàng lần này còn có nhiều gương mặt đang thuộc diện theo dõi của Đội 1. Màn trình diễn của họ ở giải U19 sẽ quyết định rất lớn đến cơ hội lên chơi V.League của họ vào mùa giải tới. Thế nên, nhiệm vụ của thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng tại giải đấu lần này lại càng thêm quan trọng.

Cùng tham gia trong thành phần Ban Huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An còn có HLV Nguyễn Xuân Hiếu, người vừa tốt nghiệp và sở hữu tấm bằng AFC Pro – Bằng cấp cao nhất hiện nay. Và cũng là người duy nhất của CLB SLNA sở hữu tấm bằng danh giá này. Ngoài ra, còn có HLV kỳ cựu Nguyễn Quang Hải và HLV trẻ Nguyễn Hồng Việt.

Hy vọng với kinh nghiệm thi đấu và từng cầm quân tại V.League của HLV Nguyễn Huy Hoàng và một lứa cầu thủ trẻ đầy khát khao, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ sớm giành vé dự vòng chung kết và phá “dớp” 18 năm chưa thể trở lại ngôi vị cao nhất. Theo lịch thi đấu, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ lần lượt chạm trán Sông Trà Quảng Ngãi (9/1); Đà Nẵng (11/1); Huế (14/1) và Quảng Nam (17/1).