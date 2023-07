Kinh tế hồi phục, kỳ vọng sức mua ô tô tăng cao những tháng cuối năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Lượng xe tiêu thụ giảm 1/3 so với năm 2022

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 6/2023, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 137.327 xe, giảm 32% so với năm 2022, trong đó ô tô du lịch giảm 37%; xe thương mại giảm 11% và xe chuyên dụng giảm 65% so với năm 2022.

Tương tự, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 37% trong khi xe nhập khẩu giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm.

Như vậy, doanh số bán ô tô khó có thể đạt mục tiêu năm nay khi trong nửa đầu năm sụt giảm tới 1/3 doanh số.

Mức tiêu thụ ô tô của Việt Nam 6 tháng đầu năm giảm khoảng 32%.

Bước sang tháng 6, thị trường mới ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ hiệu ứng của chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi từ các hãng xe để kích cầu.

Theo báo cáo từ VAMA, trong tháng 6/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 23.800 xe, tăng 15% so với tháng 5/2023 và giảm 5% so với tháng 6/2022.

Doanh số này gồm: 17.334 xe du lịch; 6.344 xe thương mại và 122 xe chuyên dụng, so với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 20%; xe thương mại tăng 4% và xe chuyên dụng giảm 17%.

Về xuất xứ, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.488 xe, tăng 28% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước.

Cũng trong tháng 6, nhiều người mua xe tranh thủ lấy trước và làm hồ sơ sang tháng 7 để hưởng ưu đãi kép vừa có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ và vẫn có ưu đãi giảm 50% - 100% lệ phí trước bạ từ các hãng xe.

Trong tháng 6, hầu hết các nhà sản xuất đều có sự tăng trưởng về doanh số. Trong đó, Thaco vẫn là nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường ô tô Việt Nam với 7.551 xe bán ra, tăng hơn 900 xe so với tháng trước.

Tiếp theo là TC Motor và Toyota, hai nhà sản xuất bám đuổi sát nút nhau trên bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường. TC Motor vượt qua Toyota khi doanh số chỉ nhỉnh hơn 28 xe và giữ ở vị trí thứ hai với 5.108 xe bán ra. Tiếp theo là Toyota với 5.090 xe được bán ra.

Ở các vị trí tiếp theo, bất chấp sự tăng trưởng vượt trội của Ford, VinFast vẫn giữ vững vị trí thứ 4 với 3.155 xe điện được bán ra thị trường hơn Ford chỉ 34 xe xếp ở vị trí thứ 5 với doanh số 3.121 xe trong tháng 6.

Các nhà sản xuất khác trên bảng xếp hạng doanh số bán xe toàn thị trường lần lượt là Mitsubishi 2.264 xe, Honda 1.419 xe, Suzuki 1.054 xe, Isuzu 736 xe và Lexus 138 xe.

Nhiều chính sách kích cầu, kỳ vọng sức mua trở lại

Theo các chuyên gia trong ngành, thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc trong tháng 6 vừa qua phần lớn nhờ các hãng mạnh tay giảm giá, khuyến mại bằng việc hỗ trợ khách hàng từ 50 - 100% lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp vào giá bán xe hay tặng quà là phụ kiện để kích cầu tiêu dùng.

Điều này thể hiện rõ hơn ở tháng 6 khi doanh số xe du lịch tăng 20% (đạt 17.344 xe); trong đó, riêng xe lắp ráp trong nước tăng tới 28% còn xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước.

Dự báo mức tiêu thụ ô tô sẽ tăng vào những tháng cuối năm. Ảnh: Bá Hùng

Lý giải về điều này, đại lý nhiều hãng xe tiết lộ, bên cạnh việc ưu đãi kích cầu tiêu dùng từ các hãng xe và đại lý duy trì lâu nay thì trước thông tin giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước từ 1/7, nhiều người có nhu cầu mua xe đã ký hợp đồng ngay từ tháng 6 để được hưởng ưu đãi kép.

Còn theo đại diện THACO AUTO, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay liên tục sụt giảm doanh số, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ được kỳ vọng sẽ tạo động lực kích cầu mua sắm ô tô của người tiêu dùng, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô lấy lại đà tăng trưởng doanh số.

Mức giảm 50% phí trước bạ đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần đóng phí 5 - 6% giá trị xe, thay vì 10 - 12% như trước.

Đặc biệt, trong thời gian này, các khách hàng xuất hóa đơn trong tháng 6 và đăng ký mới trong tháng 7 sẽ được hưởng ưu đãi kép, tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng khi vừa giữ được chương trình giá tốt nhất trong tháng 6, đồng thời được hưởng lợi thêm từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, thị trường ô tô Việt Nam 2023 đã đi được một nửa chặng đường nhưng doanh số toàn thị trường chỉ đạt gần 177.000 xe, bằng gần một phần ba so với doanh số cả năm 2022 ở mức hơn 500.000 xe.

Do đó, các chuyên gia dự báo sức tiêu thụ ô tô cả năm 2023 sẽ tiêu thụ ở mức khoảng trên 354.000 xe, bằng khoảng 70% so với năm trước do kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân sụt giảm dẫn đến sức tiêu thụ mặt hàng này yếu.

Trong khi đó, các hãng xe đều kỳ vọng cùng với việc điều chỉnh giá bán, ưu đãi khuyến mãi để giảm bớt hàng tồn kho thì chính sách giảm phí trước bạ phát sẽ huy hiệu quả trong hai quý cuối năm, đồng thời kinh tế hồi phục kéo sức mua trở lại.