Liệu U17 Sông Lam Nghệ An có gặp khó tại vòng loại U17 Quốc gia 2024?

Nòng cốt U17 Sông Lam Nghệ An tham gia U17 Quốc gia 2024 thuộc đội U15 Sông Lam Nghệ An từng giành Á quân tại Giải U15 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Khởi đầu suôn sẻ

Tham gia vòng loại U17 Quốc gia 2024, U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội U17 Hoàng Anh Gia Lai, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U17 SHB Đà Nẵng và U17 Quảng Ngãi. Các trận đấu thuộc bảng này được tổ chức tại Pleiku, sân nhà của U17 Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận mở màn vòng đấu loại, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U17 Quảng Ngãi. Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều chuyên gia đánh giá đại diện vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đội bóng xếp ở chiếu dưới so với đoàn quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài (U17 Sông Lam Nghệ An). Và điều đó được thể hiện ngay khi bóng lăn trên sân vận động Pleiku. Đội bóng xứ Nghệ thi đấu hoàn toàn chủ động trước U17 Quảng Ngãi. U17 Sông Lam Nghệ An bằng lối chơi đa dạng đã dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U17 Quảng Ngãi.

Thi đấu với đẳng cấp vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã sớm khai thông được thế bế tắc. Bàn mở tỷ số của U17 Sông Lam Nghệ An đến ở phút 19. Từ đường chọc khe ở khu vực trung tuyến của đồng đội, Phan Hữu Nhật Sang phá bẫy việt vị thành công rồi thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương, dễ dàng làm tung lưới U17 Quảng Ngãi.

Dù đã phải nhận bàn thua trước, nhưng đại diện vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn không thể lấy lại thế trận và tiếp tục phải nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Bàn nhân đôi cách biệt của U17 xứ Nghệ đến ở phút 28 do Lê Tấn Dũng ghi. Từ tình huống chồng biên bên cánh phải, Phúc Tá trả bóng ngược cho tuyến 2, Lê Tấn Dũng có mặt đúng lúc, ra chân hiểm hóc hạ gục thủ thành Quảng Ngãi. Trước khi hiệp 1 kết thúc, U17 Sông Lam Nghệ An đã sớm hoàn thành mục tiêu khi nâng tỷ số lên thành 3-0. Bàn thắng do công của Trần Đông Thức ghi được sau pha không chiến.

Bước sang hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã không duy trì nhịp độ tấn công cao như trong 45 phút đầu tiên. Vì vậy, U17 xứ Nghệ đã không ghi thêm được bàn thắng và tỷ số 3-0 vẫn được giữ nguyên đến hết trận.

Với 3 điểm có được trong trận đấu khai màn Giải U17 Quốc gia 2024, U17 Sông Lam Nghệ An tạm xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi ở cuộc đọ sức sau đó, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã bị U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 1-1.

Ông Phan Tiến Hoài - Huấn luyện viên trưởng U17 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An – ông Phan Tiến Hoài cho biết: “Chúng tôi đã có khởi đầu suôn sẻ. Các học trò của tôi đã ra sân thi đấu với tinh thần khát khao, tự tin. Toàn bộ cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An đã chơi bóng với tính kỷ luật cao, tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Tôi hài lòng với màn trình diễn này của các em. Dẫu vậy, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nên chúng tôi cần phải cân đối sức lực cho các cầu thủ, để họ có thể duy trì được phong độ ổn định trong suốt mùa giải”.

Cơ hội vượt qua vòng loại của U17 Sông Lam Nghệ An

Tham gia Giải U17 Quốc gia 2024, U17 Sông Lam Nghệ An đối diện với không ít khó khăn. Do đội bóng này có nguồn tài chính hạn hẹp nên các cầu thủ ít có cơ hội để được tham gia tập huấn, thi đấu cọ xát, nhằm hoàn thiện lối chơi. Trước vòng loại, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài có 6 tuần để tập kỹ, chiến thuật và chỉ thi đấu giao hữu 2 trận với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thời gian còn lại, U17 Sông Lam Nghệ An chủ yếu chia đôi đội hình ra tập luyện. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thực chiến của các chân sút xứ Nghệ.

U17 SLNA gặp nhiều khó khăn khi không ít được thi đấu cọ xát trước giải. Ảnh: Chung Lê

Ngoài ra, nhằm chuẩn bị lực lượng cho đội U17 Quốc gia Việt Nam thi đấu Giải U17 châu Á được tổ chức vào cuối năm 2024, vì vậy ban tổ chức Giải U17 Quốc gia 2024, đã đưa ra một số điều chỉnh về điều lệ. Trong đó, yêu cầu các cầu thủ tham gia giải phải có năm sinh từ 2008 trở về sau. Điều này đã khiến U17 Sông Lam Nghệ An giảm khá nhiều sức mạnh. Bởi, nếu thi đấu đúng lứa tuổi U17 xứ Nghệ sẽ có sự góp mặt của khá nhiều tài năng như thủ môn Bảo Ngọc, tiền đạo Quốc Hòa, tiền vệ Quốc Dũng...

Tuy nhiên với lực lượng hiện có, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé dự vòng chung kết. Bởi thực chất phần lớn đội hình của U17 Sông Lam Nghệ An là tiền thân đội U15 Sông Lam Nghệ An từng giành vị trí Á quân tại Giải U15 Quốc gia 2023. Vì vậy, trong tay của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đang sở hữu những gương mặt đầy ấn tượng như: Đông Thức, Phan Hữu Nhật Sang, Lê Tấn Dũng... Đây sẽ là những nhân tố quan trọng để giúp lối chơi U17 Sông Lam Nghệ An thêm phần chắc chắn, hiệu quả và có tính biến hóa cao.

Trở lại với vòng loại năm nay, có 22 đội bóng được chia làm 4 bảng, ở 4 khu vực khác nhau. Theo điều lệ giải, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội xếp thứ nhất, 4 đội xếp thứ nhì và 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 4 bảng được chọn vào thi đấu vòng chung kết.

Nhìn vào bảng B có thể thấy chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé dự vòng chung kết với U17 Sông Lam Nghệ An. Không phải bàn cãi khi đội bóng phố núi được đánh giá cao với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và là đội chủ nhà tại bảng đấu này. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên lão làng Nguyễn Văn Thịnh nên sẽ là đối thủ rất đáng gờm. Đặc biệt, trước khi tham gia giải, trong trận đấu giao hữu, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy ấn tượng trước U15 Sông Lam Nghệ An, với 1 trận hòa và 1 trận thắng.

Có thể khẳng định, bảng B vòng loại U17 Quốc gia 2024 sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt giữa 3 đối thủ Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, SHB Đà Nẵng cũng có thể sẽ gây ra sự khó khăn cho các đội nói trên. Để giành được tấm vé đi tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cần phải duy trì được phong độ ổn định, cùng đấu pháp linh hoạt và tính kỷ luật cao. Hy vọng với sự "già rơ" đã có, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ không gặp khó tại vòng loại U17 Quốc gia 2024.