Nắng nóng đỉnh điểm, phố biển Cửa Lò đông nghịt người

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thị xã biển Cửa Lò đón và phục vụ gần 10 vạn lượt khách du lịch, trong đó có 3 vạn khách lưu trú. Tổng doanh thu ước đạt 150 tỷ đồng. Dù lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao, giá các dịch vụ vui chơi giải trí bình ổn, các cửa hàng niêm yết giá công khai. Công tác an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Những ngày nắng nóng sau kỳ nghỉ lễ, phố biển Cửa Lò vẫn là lựa chọn số 1 của người dân và du khách khi về với Nghệ An.