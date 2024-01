Nghệ An kết nạp hơn 5.000 đảng viên năm 2023

(Baonghean.vn) - Sinh năm 1995, Thượng úy Trần Ngọc Tài là cán bộ trẻ nhất của Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An. Anh luôn được đồng nghiệp, người dân nhắc về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và vững vàng nghiệp vụ trong công tác.