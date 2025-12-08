Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8/2025 Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ người dân vùng lũ; Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện… là những thông tin nổi bật trong ngày 12/8

* Hôm nay (12/8), tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khánh thành, trao tặng nhà cho gia đình chị Lương Ngọc Huế, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Nhà cũ của gia đình chị Huế đã bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 12/8, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2024-2025 là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban Tổ chức trao Giấy khen, phần thưởng cho 47 học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Thành Cường

* Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn kiểm tra việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

*Ngày 12/8, Đảng bộ phường Vinh Phú và xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Nghệ An chủ động triển khai nhiệm vụ giáo dục một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp gắn với trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

* 2 năm liên tục giành giải Nhất quốc gia, đạt 3 Huy chương Vật lý tại các Kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế... là "bảng vàng" thành tích của em Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là nam sinh đem về tấm Huy chương Vàng duy nhất cho Đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Phút vinh quang của Nguyễn Thế Quân khi nhận Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Ảnh: NVCC

* Cau lập đỉnh giá, bản người Thái ở Nghệ An trúng lớn.

Cau năm nay được mùa, được giá. Ảnh: T.P

* Lực lượng quân đội kịp thời phối hợp dập lửa tại rừng thông xã Thiên Nhẫn, ngăn chặn lan rộng, đề phòng bùng phát trở lại.

Nỗ lực dập lửa. Ảnh: Minh Đức

* Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cảnh báo về bệnh liên cầu lợn.

Điều trị cho bệnh nhân mắc liên cầu lợn ở thành phố Huế. Ảnh: TTXVN

* Video vi phạm giao thông từ người dân - kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An.

Cán bộ Đội Xử lý thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông do người dân cung cấp. Ảnh: P.V

*Ngày thứ 2 xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo từ Campuchia: Làm rõ thủ đoạn giả danh cơ quan Nhà nước, "dắt mũi" nạn nhân từ xa.