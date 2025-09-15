Thứ Hai, 15/9/2025
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 15/09/2025 18:55

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9; Công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045; Lộ trình đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua 18 xã, phường của tỉnh Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 15/9, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9/2025. Cùng dự có đại diện Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và các ban, sở ngành, địa phương liên quan.

bna_img_5800.jpg
Quang cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 15/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp, sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh- Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 15/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

van truong m4567
Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện trao Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

* Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chế biến gỗ và lâm sản giai đoạn 2025–2030.

van truong m445667
Toàn cảnh Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản. Ảnh: Văn Trường

* Ngày 15/9, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Uỷ viên BCH Đảng bô tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Võ Đức

* Những năm gần đây có nhiều học sinh giỏi quyết định vào học ngành Sư phạm với mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Về phía tỉnh Nghệ An, hiện cũng có nhiều chính sách thu hút sinh viên xuất sắc về các trường học.

Trường Đại học Vinh nhập học cho sinh viên ngành sư phạm. Ảnh - Mỹ Hà
Trường Đại học Vinh nhập học cho sinh viên ngành Sư phạm. Ảnh: Mỹ Hà

* Lộ trình đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua 18 xã, phường của tỉnh Nghệ An.

Lộ trình đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An: 18 xã, phường được “điểm danh”
Ảnh minh họa

* Ngày 15/9, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với công an địa phương lắp đặt hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đô thị.

W-z6812073645130_998859d8aa8663d739476cda0597c277.jpg
Trung tâm thông tin chỉ huy được đặt tại Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

