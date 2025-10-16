Thứ Năm, 16/10/2025
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/10

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 16/10/2025 19:22

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ; Nghệ An tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh động viên, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 16/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

bna__dsc8958(1).jpg
Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu tập trung nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà; khôi phục sản xuất đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống người dân; ưu tiên khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu về giáo dục, y tế để đảm bảo việc học tập cho học sinh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 16/10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) và gặp mặt Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

bna_hlhpn-5.jpg
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

* Trong thời gian 2 ngày (15, 16/10), đoàn công tác Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS) làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Đoàn công tác Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An trao kinh phí hỗ trợ đến nhân dân và chính quyền xã Tri Lễ. Ảnh: Jo
Đoàn công tác Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An trao kinh phí hỗ trợ đến nhân dân và chính quyền xã Tri Lễ.

* Chiều 16/10, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách có cuộc tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc là Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

* Sau hơn 3 tháng thi công, dự án nâng cấp sân bay Vinh đang được chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung huy động máy móc, phương tiện, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Tất cả đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2025 kịp phục vụ dịp cao điểm đi lại cuối năm.

2.jpg
Thi công sân đậu cất hạ cánh. Ảnh: TH

* Ngày 16/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức trao quà cho 20 hộ gia đình bị thiệt hại do con bão số 10 gây ra trên địa bàn xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An.

1 (1)
Lãnh đạo địa phương và đoàn từ thiện trao quà cho các hộ dân. Ảnh: PV

* Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Anh Sơn tổ chức chương trình trao quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ năm 2025.

1.ảnh pv
Trao quà cho các hội viên. Ảnh: PV

* Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 đã bổ sung nhiều quy định đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

lao-dong-lam-viec-tai-cong-ty-tnhh-mareep-nghe-an-1-.jpg
Ảnh minh họa.

