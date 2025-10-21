Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10
Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị tham mưu, giúp việc; Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Thịnh Food sản xuất, dầu ăn giả... là những thông tin nổi bật trong ngày 21/10
* Sáng 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về việc điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
* Chiều 21/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2025.
* Chiều tối 21/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU).
Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
* Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nghiên cứu nâng tốc độ tối đa trên cao tốc Bắc - Nam tại những đoạn lưu lượng phương tiện thấp, đủ điều kiện an toàn. Tiếp đó trong phiên họp buổi chiều, Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị có cơ chế riêng cho miền núi, vùng sâu, vùng xa.
* Sáng 21/10, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.
* Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50 của Ban Bí thư.
* Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
* Công tác xây dựng đảng - nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước.
* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương.
* Nhiều kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện các kết luận của Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An.
* Bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
* Dấu ấn của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở Sông Lam Nghệ An.
*Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Thịnh Food sản xuất, buôn bán dầu ăn giả.
*Tạm giữ tài xế phóng xe, ủi cảnh sát giao thông trên nắp capo.