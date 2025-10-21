Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10 Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị tham mưu, giúp việc; Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Thịnh Food sản xuất, dầu ăn giả... là những thông tin nổi bật trong ngày 21/10

* Sáng 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về việc điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đồng chí Phạm Trọng Hoàng. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 21/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2025.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

* Chiều tối 21/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU).

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh phiên làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nghiên cứu nâng tốc độ tối đa trên cao tốc Bắc - Nam tại những đoạn lưu lượng phương tiện thấp, đủ điều kiện an toàn. Tiếp đó trong phiên họp buổi chiều, Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị có cơ chế riêng cho miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 7. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 21/10, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao ủng hộ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Quang Vinh

* Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50 của Ban Bí thư.

Lãnh đạo Văn Phòng Đảng ủy và Ban xây dựng Đảng xã Tiền Phong dự sinh hoạt Chi bộ bản Na Cày. Ảnh: G.H

* Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Công tác xây dựng đảng - nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với lãnh đạo xã Anh Sơn về vận hành chính quyền 2 cấp. Ảnh: TL

* Nhiều kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện các kết luận của Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An.

Trao tặng Bằng khen của UB MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Người dân kê khai thông tin về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hải

* Dấu ấn của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn liên tục "hò hét" để thúc đẩy tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Xuân Thủy

*Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Thịnh Food sản xuất, buôn bán dầu ăn giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai. Ảnh: Phạm Thủy



*Tạm giữ tài xế phóng xe, ủi cảnh sát giao thông trên nắp capo.