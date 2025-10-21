Thứ Ba, 21/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10

Gia Huy - Hữu Quân 21/10/2025 20:44

Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị tham mưu, giúp việc; Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Thịnh Food sản xuất, dầu ăn giả... là những thông tin nổi bật trong ngày 21/10

* Sáng 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về việc điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

bna_dsc0386.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đồng chí Phạm Trọng Hoàng. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 21/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2025.

Thường trực lv cơ quan giúp việc
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

* Chiều tối 21/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU).

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

bna_img_3801(1)-0ff24e62e679d131d1c07c109982ce2f.jpg
Quang cảnh phiên làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nghiên cứu nâng tốc độ tối đa trên cao tốc Bắc - Nam tại những đoạn lưu lượng phương tiện thấp, đủ điều kiện an toàn. Tiếp đó trong phiên họp buổi chiều, Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị có cơ chế riêng cho miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Quang Vinh
Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 7. Ảnh: Quang Vinh

* Sáng 21/10, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

bna_z7139347615950_021c5ab3a4f3d7e451083c4653b82375.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao ủng hộ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Quang Vinh

* Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50 của Ban Bí thư.

Lãnh đạo Văn Phòng Đảng ủy và Ban xây dựng Đảng xã Tiền Phong dự sinh hoạt Chi bộ bản Na Cày
Lãnh đạo Văn Phòng Đảng ủy và Ban xây dựng Đảng xã Tiền Phong dự sinh hoạt Chi bộ bản Na Cày. Ảnh: G.H

* Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Công tác xây dựng đảng - nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước.

emagazine-title(1).jpg

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các địa phương.

anh hiền 8
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với lãnh đạo xã Anh Sơn về vận hành chính quyền 2 cấp. Ảnh: TL

* Nhiều kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện các kết luận của Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An.

mặt trận tuyên dương KL01
Trao tặng Bằng khen của UB MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

xã hưng nguyên
Người dân kê khai thông tin về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hải

* Dấu ấn của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở Sông Lam Nghệ An.

bna_cahn25-3-(1).jpg
Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn liên tục "hò hét" để thúc đẩy tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Xuân Thủy

*Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Thịnh Food sản xuất, buôn bán dầu ăn giả.

1.anh-pv (1)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai. Ảnh: Phạm Thủy

*Tạm giữ tài xế phóng xe, ủi cảnh sát giao thông trên nắp capo.

bna_doi-tuong-le-thanh-cong-tai-co-quan-cong-an.-anh-quynh-trang-1--03aeaa0676c3ca994e318d3b5fc63cb6.jpeg
Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Bài liên quan

Đọc tiếp

Một số suy nghĩ bước đầu về phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An

Một số suy nghĩ bước đầu về phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Trung Lộc

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Trung Lộc

Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc

Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc

Đọc tiếp

Một số suy nghĩ bước đầu về phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An

Một số suy nghĩ bước đầu về phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Trung Lộc

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Trung Lộc

Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc

Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO